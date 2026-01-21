РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:57, 21 Январь 2026 | GMT +5

    Порядок использования госсимволов пересмотрят в Казахстане

    Заместитель премьер-министра — министр культуры и информации Аида Балаева на заседании Правительства сообщила о том, что будет пересмотрен порядок использования государственных символов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    флаг Казахстана Қазақстан госсимволы мемлекеттік рәміздер
    Фото: Максат Шагырбаев/ Kazinform

    Она отметила, что министерством будет усилена информационно-просветительская работа, направленная на популяризацию государственных символов, духовно-нравственных и семейных ценностей.

    — Министерство культуры и информации проведет работу над детальным регламентом порядка использования государственных символов юридическими и физическими лицами. Кроме того, будут внесены необходимые поправки в нормативно-правовые акты и подготовлены визуальные инструкции. В рамках поручений Главы государства будут разработаны дополнительные меры по поощрению граждан, проявляющих особое уважение к государственным символам, — добавила Аида Балаева.

    Ранее Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе выступления на Национальном курултае в Кызылорде отдельно остановился на вопросе соблюдения правил использования государственных символов.

    Теги:
    Правительство РК Госсимволы РК
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор
    Сейчас читают