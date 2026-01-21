Порядок использования госсимволов пересмотрят в Казахстане

Она отметила, что министерством будет усилена информационно-просветительская работа, направленная на популяризацию государственных символов, духовно-нравственных и семейных ценностей.

— Министерство культуры и информации проведет работу над детальным регламентом порядка использования государственных символов юридическими и физическими лицами. Кроме того, будут внесены необходимые поправки в нормативно-правовые акты и подготовлены визуальные инструкции. В рамках поручений Главы государства будут разработаны дополнительные меры по поощрению граждан, проявляющих особое уважение к государственным символам, — добавила Аида Балаева.





Ранее Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе выступления на Национальном курултае в Кызылорде отдельно остановился на вопросе соблюдения правил использования государственных символов.