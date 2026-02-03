Порядок госпитализации в детские стационары при заболевании корью разъяснила главный санврач Астаны

Как пояснила главный государственный санитарный врач Астаны Айгуль Шагалтаева, в соответствии с пунктом 1.7 Постановления о проведении санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий по городу Астана от 27.01.2026 г. плановая госпитализация в детские стационары осуществляется только при наличии вакцинации против кори.

Плановая госпитализация детей осуществляется при наличии документального подтверждения привитости против кори (сведения о проведенной вакцинации либо о перенесенном заболевании). Данная мера введена в целях предупреждения рисков внутрибольничного распространения инфекции и профилактики кори в условиях стационара.

— Корь является высокозаразным вирусным заболеванием, передается воздушно-капельным путем и способна распространяться в закрытых помещениях на значительные расстояния. Занос вируса в стационар представляет серьезную опасность, поскольку в отделениях находятся ослабленные дети, в том числе с хроническими заболеваниями и сниженным иммунитетом, для которых корь может протекать в тяжелой форме и сопровождаться осложнениями, — отметила главный государственный санитарный врач Астаны Айгуль Шагалтаева.

Ограничения касаются исключительно плановой госпитализации.

Экстренная медицинская помощь и экстренная госпитализация оказываются в полном объеме и безотлагательно, независимо от прививочного статуса ребенка.

