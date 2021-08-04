Порядка 2000 домов подключат к системе газоснабжения в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев в прямом эфире телеканала «Алматы» рассказал о газификации частного сектора и реконструкции газовых сетей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В прошлом году в Алматы к газовым сетям было подключено порядка 6 тысяч домов. 92 частных жилых дома, владельцы которых относятся к категории социально уязвимых слоев населения, подключены к газу в рамках проекта по беспроцентному кредитованию.

В текущем году планируется подключить к газовым сетям 1 943 дома. Из них 1 684 частных дома имеют доступ к газовым сетям. 259 домов, не имеющих доступ к сетям, в текущем году включены в инвестиционную программу АО «КазТрансГаз Аймак» для подведения к ним газовых сетей в 2022 году.

На текущий год запланирована разработка технико-экономического обоснования по переводу ТЭЦ-2 на газ посредством строительства парогазовой установки. Срок выхода госэкспертизы проекта – декабрь 2021 г. Реализация проекта позволит снизить вредные выбросы в атмосферу с 38 тыс. тонн до 4,7 тыс. тонн.

Также на этот год запланирована реализация крупных проектов, направленных на развитие газовой инфраструктуры и увеличение пропускной способности газопроводов, которая на данный момент составляет 880 тыс. кубометров в час. Этого недостаточно с учетом возможного увеличения потребления газа в Алматы.

Для увеличения пропускной способности газовых сетей и обеспечения бесперебойным газоснабжением жителей будет реконструировано 40 км сетей во всех восьми районах.