Поручение Президента: темпы строительства жилья в Атырауской области не снизятся

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Темпы строительства жилья в Атырауской области не снизятся. Об этом аким области Нурлан Ногаев заявил, ознакомившись со строительством многоэтажных жилых домов в областном центре, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В этом году Атырауская область продемонстрировала рекордный показатель строительства жилья в регионе за годы Независимости Казахстана. На данный момент полным ходом идет строительство 44 многоквартирных домов. До конца текущего года строительство 34 домов будет завершено.

В частности, в микрорайоне Береке строятся 28 жилых домов на 2 622 квартиры. 13 жилых домов на 936 квартир будут сданы по программам ипотечного кредитования, 15 домов на 1 686 квартир сдадут на основе аренды. Строительство 20 домов на 1 374 квартиры будет завершено в декабре 2018 года.



«Двор каждого дома будет оснащен детскими площадками, магазинами, аптеками, автостоянками и камерами видеонаблюдения», - рассказал руководитель городского отдела строительства Тимур Басаров.



В этом году также завершится строительство и 8 домов на 576 квартир в микрорайоне Нурсая. В этом микрорайоне находится в процессе строительство еще 2 домов на 240 квартир. Сдача объектов запланирована на следующий год.

По улице Амандосова строится 2 дома на 160 квартир. Строительство одного из домов по программе «7-20-25» было завершено в июле, теперь в планах у подрядной компании до конца текущего года закончить строительство второго дома по этой же программе. Строительство 60 домов в селе Талгайран близится к своему завершению. Из них 28 домов - одноквартирных, 12 одноквартирных двухэтажных домов и 20 жилых домов на две квартиры.



По словам руководителя областного управления строительства Малика Аманова, новое жилье на 85% возводится из отечественных строительных материалов. Аким Атырауской области Нурлан Ногаев поручил увеличить этот показатель, не снижая ритм работ.

«Глава Государства в своем Послании уделил особое внимание жилищному вопросу казахстанцев. Для выполнения поручения Президента в Атырау проводится большая работа по строительству жилья. Наряду со строительством 44 многоэтажных жилых домов, в регионе строятся 19 коммерческих жилых домов.



Кроме того, согласно поручению Главы государства было выделено 400 земельных участков на строительство однотипных домов в рамках программы «Нурлы жер» - площадью 60, 120 и 200 кв. метров, 60 жилых домов трех типов. Также дополнительно выделено 440 земельных участков, разрабатывается ПСД для строительства жилья. Жилищное строительство в регионе не снижает своих темпов. Атыраусцы активно участвуют в программах «Нурлы жер» и «7-20-25», находя для себя самую эффективную и доступную программу обретения жилья», - сказал глава региона.



