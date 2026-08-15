Поручение Президента: новый Дом культуры открыли в Алматинской области

В селе Жібек жолы Карасайского района Алматинской области открыли новый Дом культуры на 200 зрительских мест, передает агентство Kazinform со ссылкой на Правительство РК.

В рамках поставленных Президентом Касым-Жомартом Токаевым задач по развитию социальной инфраструктуры в селе Жібек жолы Карасайского района Алматинской области открыт новый Дом культуры на 200 зрительских мест. Новое учреждение станет современной площадкой для проведения культурных мероприятий и организации досуга жителей села.

На строительство Дома культуры, расположенного на территории площадью 5 га, направлено 658 млн теңге. В здании оборудованы зрительный зал на 200 мест, сцена и кабинеты для творческих занятий.

Фото: Правительство

Здесь будут проходить концерты, театрализованные постановки и другие культурные мероприятия, работать кружки домбры, жыр-терме, вокала, танцев и прикладного искусства, центр наставничества «Шежіре» для акынов и ансамбль старшего поколения. На базе нового объекта будут созданы условия для развития творческих способностей детей и молодежи, поддержки национального искусства и сохранения традиций.

Фото: Правительство

В Алматинской области последовательно развивается культурная инфраструктура. За последние четыре года на эти цели направлено 52,6 млрд теңге, построено 10 новых объектов культуры и отремонтировано 19 домов культуры. В частности, новые дома культуры открыты в селах Жалағаш и Жылысай Кегенского района, Өтеген батыр Илийского района и Мәтібұлақ Жамбылского района. В текущем году завершено строительство Дома культуры в селе Шиен Жамбылского района. При поддержке спонсоров также открыто новое здание Балхашского районного историко-краеведческого музея.

Фото: Правительство

Строительство новых объектов культуры ведется в поселках Қарғалы Жамбылского района и Боралдай Илийского района. Работа по модернизации домов культуры и других объектов будет реализовываться поэтапно.

В целом в стране последовательно развивается культурная инфраструктура и обновляется материально-техническая база учреждений культуры. В 2025 году построены три новые библиотеки, капитально отремонтированы 13 и текущим ремонтом охвачены еще 64, в 197 библиотеках обновлена материально-техническая база. В текущем году работы охватывают 64 строящихся объекта культуры и 130 объектов, где проводится ремонт. Одновременно в регионах реализуются проекты по строительству и реконструкции театров, музеев, визит-центров и объектов творческого образования.

Ранее новый спорткомплекс открыли в селе Нурлыкент Жамбылской области.