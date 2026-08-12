Новый спорткомплекс открыли в селе Нурлыкент Жамбылской области

В селе Нурлыкент Жамбылской области открыли новый спортивный комплекс, построенный в рамках программы «Ауыл – Ел бесігі» для создания современных условий для занятий спортом и досуга сельских жителей, передает Kazinform со ссылкой на Правительство РК.

В рамках исполнения поручений Главы государства Касым-Жомарта Токаева по повышению качества жизни граждан Правительством ведется комплексная работа по модернизации социальной инфраструктуры в сельских населенных пунктах.

— Спортивный комплекс обеспечивает условия для регулярных занятий спортом местных жителей. В здании оборудован универсальный спортивный зал с необходимым инвентарем, предусмотрены иные вспомогательные помещения, — отметили в Правительстве Казахстана.

Фото: Правительство Казахстана

Всего в Жамбылской области функционируют 2465 спортивных объектов. В прошлом году в регионе ввели 10 комплексов, в текущем году планируется завершить строительство еще 12. Кроме того, в Таразе начато возведение инклюзивного спортивного центра стоимостью 6,4 млрд теңге со сроком сдачи в 2027 году, а также запланировано строительство академии футбола за 3,5 млрд теңге.

Фото: Правительство Казахстана

Как подчеркнули в Правительстве РК, в целом обеспеченность населения спортивной инфраструктурой выросла с 52,2% в 2023 году до 59,6% в 2025 году. Одновременно увеличилась вовлеченность населения в занятия физкультурой и спортом. За два года доля населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом выросла с 40,4% до 44,5%.

Среди детей массовым спортом занимаются 34% или 1,8 млн человек. Более 228 тыс. из них бесплатно посещают 7 тыс. спортивных секций благодаря механизму подушевого финансирования. Еще порядка 400 тыс. детей занимаются в ДЮСШ.

Ранее сообщалось, что возвращенные активы направили на больницу, амбулаторию и водопровод в Жамбылской области.