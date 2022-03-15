Поручение Президента: на какие субсидии могут рассчитывать фермеры

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 1 сентября 2021 года Глава государства в рамках своего Послания народу Казахстана поручил пересмотреть и стабилизировать механизмы субсидирования фермеров. О том, какая работа ведется государством в данном направлении расскажет корреспондент МИА «Казинформ».

Как доложил первый заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр, в настоящее время в растениеводстве поддержкой охвачен практически весь цикл производства основных сельскохозяйственных культур.

Данные меры включают производство приоритетных сельскохозяйственных культур, развитие семеноводства, приобретение удобрений (за исключением органических), приобретение пестицидов, биоагентов (энтомофагов) и снижение стоимости услуг по доставке воды сельхозтоваропроизводителям. В целях проведения работы по реформированию системы субсидирования в агропромышленном комплексе создана специальная рабочая группа. В настоящее время в рамках рабочей группы проводится пересмотр объемов субсидирования по повышению генетического потенциала животных и растений, глубокой переработке, внедрению инноваций, а также финансовых инструментов в виде субсидирования инвестиций, ставки вознаграждения по кредитам, страхования и гарантирования, племенного маточного поголовья и посадочного материала.

Кроме того, в соответствии с Правилами субсидирования повышения урожайности и качества продукции растениеводства (далее – Правила), нормы субсидий на удобрения устанавливаются в размере половины минимальной рыночной стоимости удобрения. То есть, минимальная рыночная стоимость удобрений определяется местными исполнительными органами путем анализа цен на соответствующие виды удобрений.

В период формирования норм субсидий на 2022 год акиматами областей учитывались цены, представленные продавцами удобрений в сентябре-октябре 2021 года, поскольку согласно Правилам прайс-листы (коммерческие предложения), подтверждающие рыночные цены, направляются в Министерство сельского хозяйства до 1 ноября. Вместе с тем, учитывая сложившуюся ситуацию с резким повышением цен на минеральные удобрения к концу 2021 года, на сегодняшний день нормы субсидий акиматами областей пересмотрены исходя из текущих цен на рынке. В текущем году на цели субсидирования минеральных удобрений в местных бюджетах областей предусмотрено 26,8 млрд тенге. Кроме этого, в целях полного охвата сельхозтоваропроизводителей субсидированием, в случае нехватки средств в местном бюджете, будет рассмотрен вопрос дополнительного выделения средств из республиканского бюджета при уточнении.

Что касается семеноводства, то действующий механизм субсидирования охватывает все этапы воспроизводства семян высоких репродукций и предусматривает удешевление стоимости семян сельхозтоваропроизводителям для проведения сортосмены и сортообновления. В 2020 году принимая во внимание приоритетность вопроса был усовершенствован механизм субсидирования семеноводства. В частности, возобновлено субсидирование оригинальных семян, установлен высокий процент возмещения оригинальных и элитных семян. Кроме того, увеличен процент субсидируемой посевной площади по элитным семенам и семенам первой репродукции. Вместе с тем, в настоящее время в рамках проводимой работы по реформирования системы субсидирования в агропромышленном комплексе прорабатывается вопрос об увеличении объема субсидирования семеноводства для расширения охвата площадей, засеиваемых семенами высоких репродукций.

В настоящее время Министерством сельского хозяйства проводится работа по увеличению объема финансирования для проведения весенне-полевых и уборочных работ дополнительно на 70 млрд тенге с доведением общей суммы бюджетного кредитования до 140 млрд тенге.

По информации первого вице-министра сельского хозяйства Айдарбека Сапарова, в текущем году по линии АО «Аграрная кредитная корпорация» на кредитование весенне-полевых и уборочных работ уже выделен бюджетный кредит объемом 70 млрд тенге.

На сегодня в рамках программы «Кең дала» официально поступило 2 673 заявки сельхозтоваропроизводителей на общую сумму 77,6 млрд тенге, из них:

− профинансировано 720 заявок на сумму 24,1 млрд тенге;

− одобрены 1748 заявок на сумму 40,4 млрд тенге;

− в работе 205 заявок на сумму 13,1 млрд тенге.