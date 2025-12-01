Порт Айн-Сохна в Египте установил мировой рекорд Гиннесса

Порт Айн-Сохна на побережье Красного моря официально внесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый глубокий искусственный портовый бассейн, построенный на суше. Об этом сообщает Egypt Today.

Как заявляет министерство промышленности и транспорта Египта, глубина бассейна составляет 19 метров.

Сертификат Книги рекордов Гиннесса в понедельник был вручен заместителю премьер-министра по промышленному развитию, министру промышленности и транспорта Египта Камалю аль-Вазиру.

Minister of Industry and Transport Kamel El-Wazir received on Monday, December 15, 2025, the Guinness World Records certificate recognizing Ain Sokhna Port as the deepest man-made port basin constructed on land, with a depth of 19 meters. pic.twitter.com/9Hg86mTQCg — State Info. Service (@SISEGY) December 15, 2025

В ведомстве отметили, что рекорд стал результатом дноуглубительных и строительных работ, проведенных в рамках комплексной модернизации порта.

Порт Айн-Сохна входит в экономическую зону Суэцкого канала и развивается как один из ключевых логистических и транзитных узлов Египта на восточном направлении. В рамках проекта расширения в порту также начались пробные операции на новом контейнерном терминале, ставшем первым завершенным объектом масштабной программы развития.

По данным египетской стороны, модернизация Айн-Сохны направлена на увеличение пропускной способности порта и укрепление позиций страны в системе международных морских перевозок.