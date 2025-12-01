РУ
телерадиокомплекс президента РК
    22:25, 17 Декабрь 2025 | GMT +5

    Порт Айн-Сохна в Египте установил мировой рекорд Гиннесса

    Рекорд был зафиксирован на фоне масштабного расширения ключевого логистического узла на Красном море, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Порт Айн-Сохна в Египте установил мировой рекорд Гиннесса
    Фото: Государственная информслужба Египта

    Порт Айн-Сохна на побережье Красного моря официально внесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый глубокий искусственный портовый бассейн, построенный на суше. Об этом сообщает Egypt Today.

    Как заявляет министерство промышленности и транспорта Египта, глубина бассейна составляет 19 метров.

    Сертификат Книги рекордов Гиннесса в понедельник был вручен заместителю премьер-министра по промышленному развитию, министру промышленности и транспорта Египта Камалю аль-Вазиру.

    В ведомстве отметили, что рекорд стал результатом дноуглубительных и строительных работ, проведенных в рамках комплексной модернизации порта.

    Порт Айн-Сохна входит в экономическую зону Суэцкого канала и развивается как один из ключевых логистических и транзитных узлов Египта на восточном направлении. В рамках проекта расширения в порту также начались пробные операции на новом контейнерном терминале, ставшем первым завершенным объектом масштабной программы развития.

    По данным египетской стороны, модернизация Айн-Сохны направлена на увеличение пропускной способности порта и укрепление позиций страны в системе международных морских перевозок.

    Теги:
    Рекорд Африка Красное море Египет
    Арсен Утешев
    Арсен Утешев
    Автор
