Porsche заморозит зарплаты и сократит еще 5000 рабочих мест

Немецкий автопроизводитель Porsche объявил о новом этапе сокращения персонала. В ближайшие годы компания намерена ликвидировать около 5 тысяч рабочих мест. Ранее Porsche уже сообщила о сокращении 3,9 тысячи сотрудников, еще около 500 вакансий будут упразднены в дочерних подразделениях, передает Kazinform со ссылкой на BILD .

При этом Porsche продлит гарантию занятости для сотрудников главного завода в Цуффенхаузене и исследовательского центра в Вайсахе до конца 2035 года. Массовых увольнений не будет: компания планирует сокращать штат за счет отказа от заполнения вакантных должностей, досрочного выхода на пенсию и добровольных соглашений.

Как пишет BILD, за сохранение рабочих мест сотрудникам придется пойти на уступки. До 2035 года часть повышения зарплат будет заморожена, рождественские выплаты сократят, а бонусы сильнее привяжут к результатам компании. Кроме того, возможность работать из дома уменьшат с 12 до максимум 8 дней в месяц.

Также по версии издания, причиной нового этапа экономии стали падение продаж в Китае, американские пошлины и высокие расходы на обновление модельного ряда. Если три года назад Porsche продавала около 320 тысяч автомобилей в год, то в 2026 году компания ожидает примерно 250 тысяч.

Ранее сообщалось, что Porsche зафиксировала падение прибыли на 91,4%.