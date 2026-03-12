    22:24, 11 Март 2026 | GMT +5

    Porsche зафиксировала падение прибыли на 91,4%

    Чистая прибыль производителя спорткаров после уплаты налогов в 2025 году составила 310 миллионов евро — против почти 3,6 млрд в 2024-м, передает агентство Kazinform со ссылкой на DW.

    Фото: freepik.com

    Выручка же упала почти на 10% примерно до 36,3 млрд евро. Причины — проблемы на китайском рынке, высокие расходы из-за американских пошлин и стратегия в пользу продления срока эксплуатации двигателей внутреннего сгорания.

    Новый глава Porsche Михаэль Лайтерс обещает, что пересмотрит модельный ряд и внедрит меры по экономии, но все это будет происходить на фоне сложных рыночных условий и геополитической нестабильности.

    Ранее стало известно, что чистая прибыль концерна Volkswagen после уплаты налогов сократилась по итогам 2025 года примерно на 44% — до 6,9 млрд евро с 12,4 млрд годом ранее. Выручка при этом почти не изменилась по сравнению с предыдущим годом и составила около 322 млрд евро. Основной причиной ухудшения показателей стали убытки ее дочерней компании Porsche.

    Теги:
    Машиностроение В мире Транспорт Авто Германия
    Динара Жусупбекова
