Porsche зафиксировала падение прибыли на 91,4%

Выручка же упала почти на 10% примерно до 36,3 млрд евро. Причины — проблемы на китайском рынке, высокие расходы из-за американских пошлин и стратегия в пользу продления срока эксплуатации двигателей внутреннего сгорания.

Новый глава Porsche Михаэль Лайтерс обещает, что пересмотрит модельный ряд и внедрит меры по экономии, но все это будет происходить на фоне сложных рыночных условий и геополитической нестабильности.

Ранее стало известно, что чистая прибыль концерна Volkswagen после уплаты налогов сократилась по итогам 2025 года примерно на 44% — до 6,9 млрд евро с 12,4 млрд годом ранее. Выручка при этом почти не изменилась по сравнению с предыдущим годом и составила около 322 млрд евро. Основной причиной ухудшения показателей стали убытки ее дочерней компании Porsche.