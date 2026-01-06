РУ
    Популяция бурого медведя увеличилась в Кыргызстане

    На территории Государственного природного парка «Хан-Тенири» зафиксирован устойчивый рост численности диких животных, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Минприроды КР

    По данным министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора КР, по итогам мониторинга за 2025 год, проведенного с использованием фотоловушек и фототехники, отмечается увеличение популяции бурого медведя, занесенного в Красную книгу страны. Обитающего в данном регионе бурого медведя также называют тянь-шаньским белкоготным.

    — Государственный природный парк «Хан-Тенири» в целях сохранения природных комплексов и биоразнообразия разделеён на функциональные зоны, включающие заповедную территорию, зону экологической стабилизации, туристско-рекреационную зону, а также зону ограниченной хозяйственной деятельности. Природный парк состоит из нескольких участков, среди которых «Адыр-Төр», «Сары-Жаз», «Эңилчек» и «Кайынды». На каждом участке организованы обходы, обеспечивающие постоянный контроль за состоянием природной среды и соблюдением режима охраны, — сообщили в ведомстве.

    Ранее мы писали о том, что в Кыргызстане впервые за десять лет обнаружили среднеазиатскую речную выдру.

