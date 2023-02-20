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Популярный британский журнал опубликовал статью о Казахстане

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
20 Февраля 2023, 14:32
Популярный британский журнал опубликовал статью о Казахстане

Популярное международное издание Condé Nast Traveler опубликовало материал под названием The Most Breathtaking Places to Visit in Kazakhstan «Самые захватывающие места, которые можно посетить в Казахстане», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и спорта Республики Казахстан.

Содержание статьи соответствует названию. Авторы детально и красочно описывают Алматы, Бурабай, Астану, Мангистау, Туркестан, Восточный Казахстан и Улытау. При этом, Казахстан назван одним из недооцененных туристических направлений в мире.

Авторы также подчеркивают, что как девятая по величине страна на планете, Казахстан изобилует потрясающими пейзажами. От гор до солончаков, от кристально чистых озер до густых лесов, от современной архитектуры до древних городищ.

«Только на неделе Казахстан был признан лучшим трендовым направлением для туристов из Индии. До этого Казахстан вошел в ТОП-10 стран по доступному отдыху по версии популярного сайта Curly Tales. Радует, что мировые издания начинают обращать внимание на Казахстан и рекомендовать к посещению. Мы продолжим работу по созданию условий для отечественных и зарубежных туристов», - отметил вице-министр культуры и спорта Ержан Еркинбаев.


Фото: www.cntraveller.com

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