Поправки в закон о ветеринарии готовят в Казахстане

— В рамках изменений и дополнений в Закон «О ветеринарии» предусматривается норма по отбору проб импортной продукции на ветеринарных контрольных постах за счет владельцев груза. При этом, за счет увеличения объема платных исследований будет предусмотрено повышение заработных плат лабораторных сотрудников, — сказал Бердалин.

Вместе с его, по его словам, на законодательном уровне в дальнейшем будет проведена работа по:

ежедневному контролю на торговых объектах (лавки, магазины, киоски, палатки) без применения норм Предпринимательского кодекса. Как отметил вице-министр, сегодня инспектора не имеют возможности проводить контроль, тогда как основная животноводческая продукция реализуется через торговые объекты. Данная мера позволит исключить реализацию несоответствующей продукции.

включению объектов образования, общепитов, здравоохранения в систему прослеживаемости;

расширению полномочий местных исполнительных органов функций по обеспечению эпизоотического благополучия;

усилению ветеринарных мероприятий путем введения временных ветеринарно-санитарных мер при подозрении и/или предварительном диагнозе на особо опасные болезни.

Ранее сообщалось, что в Казахстане планируют увеличить стипендию студентам по направлению «Ветеринария».