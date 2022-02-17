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Поправки в Закон «О Первом Президенте» прокомментировал Касым-Жомарт Токаев

17 Февраля 2022 21:41
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Поправки в Закон «О Первом Президенте» прокомментировал Касым-Жомарт Токаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев прокомментировал подписанные им поправки в Закон «О Первом Президенте», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Это очевидно. Раньше такие законы принимались, но сейчас они уже не нужны. Об этом надо говорить прямо. Я считаю, что не нужно принимать такие законы в будущем. В прошлом были недостатки, но это наша история. Долг каждого из нас – учиться у истории. Наша цель – думать о будущем нашей страны, заботиться о подрастающем поколении», - сказал Касым-Жомарт Токаев в интервью телеканалу Qazaqstan.

Ранее Глава государства рассказал о запланированных политических реформах.

«Сейчас преждевременно говорить, какие изменения произойдут. Однако ряд преобразований будет. Об этом я уже говорил в своем выступлении на заседании Мажилиса. Изначально планировал объявить о новых политических реформах осенью. Теперь принято решение, что политические реформы я предложу в своем Послании народу в середине марта», - сказал Касым-Жомарт Токаев.



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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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