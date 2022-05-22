22 Мая 2022 18:11

Поправки в Конституцию станут началом нового этапа в построении справедливого Казахстана - депутат

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Депутаты Мажилиса, члены фракции партии AMANAT Дархан Мынбай, Кудайберген Ержан, Кайнар Абасов и Сырым Ертаев на встречах с общественностью Туркестанской области рассказали об изменениях, проводимых в стране и предстоящем референдуме, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.

В этих целях мажилисмены встретились с главами крестьянских хозяйств и предпринимателями Мичуринского сельского округа Тюлькубасского района.

Участники встречи поддержали решение о проведении референдума. Собравшиеся обменялись мнениями, обсудили некоторые пункты вносимых поправок в Конституцию.

Председатель Совета ветеранов поселка Тюлькубас С. Тогысбаев подчеркнул важность участия в референдуме каждого казахстанца, имеющего право голоса, и призвал земляков сделать свой выбор за будущее страны.

Депутат Дархан Мынбай подчеркнул, что предлагаемые правки в Конституцию станут началом нового этапа в построении справедливого Казахстана.