    10:31, 01 Декабрь 2025 | GMT +5

    Поправки, поддерживающие кредитование МСБ, обсуждают в Казахстане

    Агентство по регулированию и развитию финансового рынка предложило обновить ряд норм, регулирующих работу банков. Проект поправок уже опубликован для публичного обсуждения, которое продлится до 15 декабря, передает корреспондент Kazinform.

    бизнес
    Фото: Pixabay

    Документ вносит изменения в постановление Нацбанка 2017 года. Этот акт определяет, как банки рассчитывают пруденциальные нормативы, капитал и лимиты по валютной позиции.

    Что предлагается изменить:

    • сохранить льготные требования по ликвидности и риск-взвешиванию для кредитов малому и среднему бизнесу;
    • установить отдельные нормы риск-взвешивания для займов исламских банков МСБ, если они обеспечены гарантией «ДАМУ» или Банка развития Казахстана;
    • уточнить порядок признания гарантий иностранных банков с рейтингом от «A-» как обеспечения по займам.

    В проект также включили другие поправки, направленные на обновление регулирования банковского сектора.

    По информации Агентства, эти меры должны облегчить нагрузку на капитал банков, высвободить ликвидность и поддержать кредитование реального сектора экономики.

    Главная цель — стимулировать доступ бизнеса к финансированию.

    Ранее сообщалось, что казахстанский МСБ начал получать субсидии по кредитам.

    Дамира Кеңесбай
    Автор
