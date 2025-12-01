Поправки, поддерживающие кредитование МСБ, обсуждают в Казахстане
Агентство по регулированию и развитию финансового рынка предложило обновить ряд норм, регулирующих работу банков. Проект поправок уже опубликован для публичного обсуждения, которое продлится до 15 декабря, передает корреспондент Kazinform.
Документ вносит изменения в постановление Нацбанка 2017 года. Этот акт определяет, как банки рассчитывают пруденциальные нормативы, капитал и лимиты по валютной позиции.
Что предлагается изменить:
- сохранить льготные требования по ликвидности и риск-взвешиванию для кредитов малому и среднему бизнесу;
- установить отдельные нормы риск-взвешивания для займов исламских банков МСБ, если они обеспечены гарантией «ДАМУ» или Банка развития Казахстана;
- уточнить порядок признания гарантий иностранных банков с рейтингом от «A-» как обеспечения по займам.
В проект также включили другие поправки, направленные на обновление регулирования банковского сектора.
По информации Агентства, эти меры должны облегчить нагрузку на капитал банков, высвободить ликвидность и поддержать кредитование реального сектора экономики.
Главная цель — стимулировать доступ бизнеса к финансированию.
Ранее сообщалось, что казахстанский МСБ начал получать субсидии по кредитам.