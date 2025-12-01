Поправки, поддерживающие кредитование МСБ, обсуждают в Казахстане

Документ вносит изменения в постановление Нацбанка 2017 года. Этот акт определяет, как банки рассчитывают пруденциальные нормативы, капитал и лимиты по валютной позиции.

Что предлагается изменить:

сохранить льготные требования по ликвидности и риск-взвешиванию для кредитов малому и среднему бизнесу;

установить отдельные нормы риск-взвешивания для займов исламских банков МСБ, если они обеспечены гарантией «ДАМУ» или Банка развития Казахстана;

уточнить порядок признания гарантий иностранных банков с рейтингом от «A-» как обеспечения по займам.

В проект также включили другие поправки, направленные на обновление регулирования банковского сектора.

По информации Агентства, эти меры должны облегчить нагрузку на капитал банков, высвободить ликвидность и поддержать кредитование реального сектора экономики.

Главная цель — стимулировать доступ бизнеса к финансированию.

Ранее сообщалось, что казахстанский МСБ начал получать субсидии по кредитам.