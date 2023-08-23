Пополнился список недобросовестных подрядчиков Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Акимат Алматы расторг договор с подрядчиком, сорвавшим сроки строительства двух парковых зон, передает корреспондент МИА «Казинформ».



Речь идет о проектах по строительству набережной вдоль русла реки Есентай в микрорайоне «Кокмайса» и благоустройства парка «Желтоксан» в Турксибском районе.

По данным акимата города, строительство набережной вдоль русла реки Есентай на сегодня завершено на 80%. Выполнены работы по санитарной обрезке и вырубке деревьев, озеленению, укладке брусчатки, установке поребриков, прокладке кабеля наружного освещения и труб поливочной системы, установке резервуара, малых архитектурных форм и опор наружного освещения, монтажу спортивной площадки.

«По договору работы должны были быть завершены еще 30 августа 2022 года, однако, в связи с ненадлежащим исполнением работ подрядной организацией, сроки неоднократно переносились. 21 сентября 2022 года управлением экологии и окружающей среды был инициирован иск в суд, по итогам которого подрядная организация ТОО «Jasyl El Qyrylys» признана недобросовестным участником государственных закупок. Постановлением Алматинского городского суда от 23 февраля 2023 года решение оставлено без изменения и вступило в законную силу», - отметили в акимате.

На остаточные виды работ составлен локальный сметный расчет, объявлен открытый конкурс на определение поставщика. Срок завершения конкурсных процедур 29 августа, срок завершения строительно-монтажных работ - до 30 ноября 2023 года.

Кроме того, с этой же подрядной организацией расторгнут договор в Турксибском районе, где так же сорваны сроки завершения работ по проекту благоустройства парка «Желтоксан». В настоящее время на объекте проведены работы по демонтажу, озеленению, прокладке кабеля и опор наружного освещения, труб поливочной системы, укладке брусчатки, установке поребриков и малых архитектурных форм, монтажу спортивной площадки. Завершит строительство объекта до 30 ноября текущего года ТОО «Интеллект КИПиА Сервис», определившееся по итогам открытого конкурса. Подрядной организации поручено качественно завершить работы по благоустройству парка.

Ранее решением специализированного межрайонного экономического суда Алматы подрядная организация «Корпорация Ақ Ордасы» признана недобросовестным участником государственных закупок. Компания не закончила в срок строительство корпуса приемного отделения Центра детской неотложной медицинской помощи.

Также акимат Алматы подал в суд на подрядчика за срыв сроков по реконструкции здания школы-лицея №48. Кроме того, другого подрядчика оштрафовали за срыв строительства пристройки к школе-интернату №9 в Алматы.