    01:55, 06 Февраль 2026 | GMT +5

    Попытку вывезти фрагмент метеорита пресекли в России

    В порту Санкт-Петербурга пресекли попытку контрабандного вывоза фрагмента метеорита весом в 2,5 тонны. Об этом сообщает пресс-служба Балтийской таможни, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Попытку вывезти фрагмент метеорита пресекли в России
    Фото: ФТС России

    Установлено, что груз завезли в Россию из страны Евразийского экономического союза и при вывозе задекларировали как скульптуру для ландшафтного дизайна.

    При детальной проверке выяснилось, что происхождение и стоимость не соответствуют сведениям, указанным в сопроводительных документах. Экспертиза установила, что это осколок редкого железного метеорита Алетай, общая стоимость которого составляет около 323 млн рублей. Контрабандный груз намеревались отправить в Великобританию под ложным предлогом.

    Метеорит Алетай — обнаружили в 1898 году в СУАР КНР. Представляет собой фрагмент ядра древней протопланеты. Крупнейший из известных железных метеоритов на Земле, его отличает уникальная структура с переплетениями металлических полос. В основном он состоит из железа и никеля. Крупные фрагменты имеют высокую научную и коллекционную ценность. Фрагменты метеорита часто становятся предметом нелегальной торговли.

    Напомним, в 2025 году крупнейший марсианский метеорит продали на торгах за 5,3 млн долларов.

