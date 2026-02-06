Попытку вывезти фрагмент метеорита пресекли в России

Установлено, что груз завезли в Россию из страны Евразийского экономического союза и при вывозе задекларировали как скульптуру для ландшафтного дизайна.

При детальной проверке выяснилось, что происхождение и стоимость не соответствуют сведениям, указанным в сопроводительных документах. Экспертиза установила, что это осколок редкого железного метеорита Алетай, общая стоимость которого составляет около 323 млн рублей. Контрабандный груз намеревались отправить в Великобританию под ложным предлогом.

Метеорит Алетай — обнаружили в 1898 году в СУАР КНР. Представляет собой фрагмент ядра древней протопланеты. Крупнейший из известных железных метеоритов на Земле, его отличает уникальная структура с переплетениями металлических полос. В основном он состоит из железа и никеля. Крупные фрагменты имеют высокую научную и коллекционную ценность. Фрагменты метеорита часто становятся предметом нелегальной торговли.

Напомним, в 2025 году крупнейший марсианский метеорит продали на торгах за 5,3 млн долларов.