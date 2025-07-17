Крупнейший марсианский метеорит продали на торгах за 5,3 млн долларов

— Самый крупный фрагмент Марса на Земле, выброшенный с поверхности Марса в результате мощного удара астероида, преодолел 140 миллионов миль в открытом космосе и пронёсся сквозь атмосферу Земли, прежде чем рухнуть в пустыне Сахара, — говорится на сайте Sotheby’s.

Ранее сообщалось, что он может быть продан за $4 млн.

Камень был обнаружен 16 ноября 2023 года охотником за метеоритами и получил обозначение NWA 16788.

Фрагменты Марса «невероятно редки». На Земле насчитывается более 77 тысяч известных метеоритов, из них только 400 имеют марсианское происхождение.

По данным Sotheby’s, NWA 16788 весит 24,67 кг, что составляет 6,5% всего марсианского материала, известного в настоящее время на Земле.