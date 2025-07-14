Цена на аукционе за огромный марсианский камень может достичь $4 млн

Торги в аукционном доме Sotheby’s начнутся с цены в $1,6 млн за редкий метеорит, который был выброшен с поверхности Марса в результате падения огромного астероида.

По данным аукционного дома из Нью-Йорка, после удара камень пролетел 140 млн миль в космосе и попал в атмосферу Земли, прежде чем упасть в пустыне Сахара в Нигере.

Камень был обнаружен 16 ноября 2023 года охотником за метеоритами и получил обозначение NWA 16788.

Фрагменты Марса «невероятно редки». В настоящее время на Земле насчитывается более 77 тысяч известных метеоритов, из них только 400 имеют марсианское происхождение.

По данным Sotheby’s, NWA 16788 весит 24,67 кг, что составляет 6,5% всего марсианского материала, известного в настоящее время на Земле.

Ранее сообщалось, что саблю Наполеона продали на аукционе за 4,7 млн евро.