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    23:00, 27 Май 2025 | GMT +5

    Саблю Наполеона продали на аукционе за 4,7 млн евро

    Сабля, принадлежавшая французскому императору Наполеону, была продана на аукционе в Париже почти за 4,7 млн евро, передает агентство Kazinform со ссылкой на France 24.

    Саблю Наполеона продали на аукционе за 4,7 млн евро
    Фото: Printscreen/X/@EFENoticias

    Наполеон заказал саблю в 1802 году и хранил её на протяжении всего своего правления. Она была продана за 4,66 млн евро (5,27 млн долларов), сообщили в аукционном доме Drouot, где прошли торги, организованные Giquello.

    Позже Наполеон передал саблю своему ближайшему соратнику Эмманюэлю де Груши, которого он назначил маршалом империи.

    С 1815 года, последнего поражения Наполеона при Ватерлоо, сабля хранилась в семье Груши.

    Второй экземпляр, идентичный проданному и также заказанный Наполеоном, хранится в Эрмитаже в Санкт-Петербурге.

    Изначально стоимость сабли оценивалась в 700 тысяч-1 млн евро.

    Итоговая цена почти побила аукционный рекорд для наполеоновского артефакта, установленный в 2007 году. Тогда сабля, которую Наполеон использовал в битве при Маренго, была продана за 4,8 млн евро.

    В 2024 году пистолеты Наполеона продали на аукционе за 1,69 млн евро. Также в 2023 году его двууголка была продана за 1,9 млн евро.

    Теги:
    Франция Оружие
    Мадина Гумарова
    Мадина Гумарова
    Автор
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