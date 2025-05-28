Саблю Наполеона продали на аукционе за 4,7 млн евро

Наполеон заказал саблю в 1802 году и хранил её на протяжении всего своего правления. Она была продана за 4,66 млн евро (5,27 млн долларов), сообщили в аукционном доме Drouot, где прошли торги, организованные Giquello.

Позже Наполеон передал саблю своему ближайшему соратнику Эмманюэлю де Груши, которого он назначил маршалом империи.

С 1815 года, последнего поражения Наполеона при Ватерлоо, сабля хранилась в семье Груши.

Второй экземпляр, идентичный проданному и также заказанный Наполеоном, хранится в Эрмитаже в Санкт-Петербурге.

Изначально стоимость сабли оценивалась в 700 тысяч-1 млн евро.

Итоговая цена почти побила аукционный рекорд для наполеоновского артефакта, установленный в 2007 году. Тогда сабля, которую Наполеон использовал в битве при Маренго, была продана за 4,8 млн евро.

В 2024 году пистолеты Наполеона продали на аукционе за 1,69 млн евро. Также в 2023 году его двууголка была продана за 1,9 млн евро.