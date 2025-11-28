Попавшие в лавину лыжники спасены в австрийских Альпах

Инцидент произошел на леднике Штубай.

Как сообщается, группа каталсь за пределами размеченных и обработанных трасс. Предположительно, пересекая склон, лыжники спровоцировали сход лавины.

В поисковой операции приняли участие более 250 человек. Были задействованы вертолеты и собаки горно-лавинной службы.

Несколько спасенных лыжников получили легкие травмы. Помощь им была оказана на месте. Троих доставили в больницу на вертолете. В группу входили граждане Германии, Болгарии и один австриец.

Местные власти напоминают: даже при умеренной лавинной опасности катание вне обозначенных маршрутов требует специального оборудования — лавинных датчиков, лопат и подушек безопасности. Но даже этот набор не обеспечивает стопроцентной гарантии выживания в лавине.

Ранее сообщалось, что период лавинной опасности начался в ВКО.