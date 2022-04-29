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    13:22, 29 Апрель 2022 | GMT +6

    Понятие Нового Казахстана ни в коем случае забалтывать нельзя - Глава государства

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По словам Президента РК, концепция Нового Казахстана является путем к укреплению общенациональной идентичности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Новый Казахстан – это путь к укреплению нашей общенациональной идентичности в динамично меняющемся мире. Само понятие Нового Казахстана ни в коем случае забалтывать нельзя», - сказал в ходе сессии АНК Касым-Жомарт Токаев.

    «У нас есть такая привычка: появляется некая политическая инновация и вокруг этого разворачивается дискуссия, затем эти дискуссии превращаются в болтовню, то или иное понятие, тот или иной термин или политическая категория попросту забалтывается и становится совершенно неинтересной для наших граждан и особенно для молодежи. Вот по этому пути ни в коем случае нам идти нельзя», - заявил Глава государства.

    Ранее сообщалось, что Глава государства Касым-Жомарт Токаев предложил провести референдум по изменениям в Конституцию. Президент заявил, что референдум позволит каждому гражданину принять непосредственное участие в решении судьбы страны.

    Теги:
    АНК Президент Казахстана Новый Казахстан Ассамблея народа Казахстана Президент
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