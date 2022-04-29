Понятие Нового Казахстана ни в коем случае забалтывать нельзя - Глава государства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По словам Президента РК, концепция Нового Казахстана является путем к укреплению общенациональной идентичности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Новый Казахстан – это путь к укреплению нашей общенациональной идентичности в динамично меняющемся мире. Само понятие Нового Казахстана ни в коем случае забалтывать нельзя», - сказал в ходе сессии АНК Касым-Жомарт Токаев.

«У нас есть такая привычка: появляется некая политическая инновация и вокруг этого разворачивается дискуссия, затем эти дискуссии превращаются в болтовню, то или иное понятие, тот или иной термин или политическая категория попросту забалтывается и становится совершенно неинтересной для наших граждан и особенно для молодежи. Вот по этому пути ни в коем случае нам идти нельзя», - заявил Глава государства.

Ранее сообщалось, что Глава государства Касым-Жомарт Токаев предложил провести референдум по изменениям в Конституцию. Президент заявил, что референдум позволит каждому гражданину принять непосредственное участие в решении судьбы страны.