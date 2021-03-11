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    18:14, 10 Март 2021 | GMT +6

    Понижение температуры ожидается в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане ожидается понижение температуры, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    «В тыл циклону, с которым наблюдаются обильные осадки в виде дождя и снега, начнет смещаться холодный Северо-Западный антициклон. С ним ожидается кратковременное прекращение осадков и понижение температуры воздуха. На южные регионы страны повлияет выход циклона из районов Средиземного моря, который принесет осадки, местами сильные (дождь, снег). Местами будут наблюдаться туман, метель, гололёд, усиление ветра», - говорится в прогнозе синоптиков.

    Кроме того, в трех областях объявлено штормовое предупреждение.

    Ночью 12 марта в Карагандинской и Акмолинской областях местами ожидается низовая метель. 12-13 марта местами туман. 13 марта ветер юго-западный с переходом на северо-восточный местами 15-20, порывы 25 м/с. 11-13 марта ожидается резкое понижение температуры воздуха от 7-12, местами 16 мороза до 22-27, местами 30 мороза.

    13-14 марта в Туркестанской области ожидаются местами сильные осадки (дождь, снег), туман, гололед. Ветер юго-западный с переходом на северный, северо-восточный днем 12 марта на большей части, сутки 13-14 марта местами 15-20, порывы 23-28 м/с, днем 12 марта в горных районах порывы 30 м/с и более . Днем 13 марта ожидается резкое понижение температуры воздуха от 16-21, местами 6-11 тепла, до 3-8 тепла, местами 0-5 мороза.


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