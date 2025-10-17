Поможет ли нацпроект МЭКС сделать Казахстан энергетически независимым

Председатель Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Тимур Косымбаев отметил, что нацпроект предусматривает комплексное обновление тепловых, электрических и водопроводных сетей, объектов энергоснабжения, а также систем водоотведения. По его словам, реализация инициативы позволит снизить износ инфраструктуры, сократить количество аварийных ситуаций и обеспечить население более стабильными и качественными коммунальными услугами.

Во время мероприятия журналисты поинтересовались, насколько этот проект повлияет на энергетическую независимость страны и позволит ли он отказаться от импорта электроэнергии из соседних государств.

— В рамках нацпроекта предусмотрено два направления: энергетический и коммунальный секторы. В энергетический сектор планируется привлечь инвестиции в размере 6,2 трлн тенге, реализовать 15 новых проектов и модернизировать 14 действующих станций. После завершения всех работ к 2030 году будет получено дополнительно 14 мегаватт электроэнергии. Мы прогнозируем, что это приведет к энергетической независимости, — сообщил Тимур Косымбаев.

Он отметил, что одним из ключевых направлений нацпроекта является устранение дефицита электроэнергии, который сегодня ощущается не только в Алматы, но и в других регионах страны.

— Для решения этой проблемы планируется строительство новых энергетических мощностей и расширение действующих производств. Реализация этих мер позволит обеспечить страну необходимыми ресурсами и достичь энергетической независимости, — сказал он.

Напомним, Правительство Казахстана в конце прошлого года утвердило национальный проект «Модернизация энергетического и коммунального секторов» (МЭКС) на 2025–2029 годы.

Недавно стало известно о запуске первых проектов в регионах Казахстана в рамках реализации МЭКС.

Ранее первый заместитель премьер-министра Роман Скляр отмечал, что в Казахстане наблюдается дефицит электроэнергии: ежегодно страна закупает извне около 2 миллиардов киловатт-часов, и особенно остро нехватка ощущается в периоды пиковых нагрузок.