По любому вопросу государственной важности решающее слово должно принадлежать гражданам — Президент

— Именно так было при проведении конституционной реформы, а также в ходе обсуждения вопроса о строительстве атомной станции. Так будет и впредь. Это свидетельствует о становлении в стране новой политической культуры, в частности, о формировании новой традиции решения наиболее актуальных проблем, волнующих общество. Национальный суверенитет только тогда становится реальным и воспринимается как таковой другими государствами, если в самой стране ее граждане искренне переживают за будущее своего Отечества, делают все возможное для его развития, занимаясь, казалось бы, малыми, но по сути очень важными делами, например, озеленением или уборкой мест своего проживания, по мере возможности препятствуя нарушениям общественного порядка, включая вандализм и бытовое хамство. Такое ответственное отношение к себе, к своей семье, к родной стране мы видим в больших и малых достижениях соотечественников, которые демонстрируют подлинный патриотизм. Каждый год мы становимся свидетелями настоящих триумфов наших граждан в различных сферах. Эти успехи отражают созидательный потенциал народа, мотивируют молодежь на такие же вдохновляющие поступки, укрепляющие национальный дух, — сказал Президент.