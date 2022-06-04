4 Июня 2022 18:00

Полуторавековую мечеть восстанавливают в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске началась реставрация мечети №4, иначе ее называют Давлеткильдеевской, «Ташкентской», «Сартовской», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Находится старинное здание на территории завода им. Кирова. Долгие годы Давлеткильдеевская мечеть находилась в запустении. Однако, несмотря на солидный возраст, здание устояло. Разрушаться начал фундамент, сейчас его укрепляют арматурой.

Эскиз здания мечети разработал казахстанский художник Болат Асербеков. Внешний вид его, как обещают архитекторы и строители, будет максимально приближен к первоначальному. На современный лад сделают только оформление внутренних помещений. Здесь после реконструкции планируют открыть музей исламской культуры. Об этом ранее говорил аким области Кумар Аксакалов.

Информацию о мечети №4 буквально по крупицам собирали сотрудники областного государственного архива. По их данным, решение о ее строительстве было принято в 1855-м году, завершилось оно в 1857-м.

Интересные сведения о Давлеткильдеевской мечети содержатся в статье кандидата исторических наук Зуфара Махмутова «Дореволюционные мечети Петропавловска: история возникновения и архитектурный облик». Он пишет, что каменная мечеть №4 была построена в 1878 году на месте деревянной мечети сартов, которая функционировала с 1857 года.

«В 1870–1880-е гг. в Петропавловске наблюдается настоящий бум строительства каменных мечетей: практически друг за другом возводятся еще четыре каменных мусульманских храма. На Новомечетной улице (ныне ул. Мира (прим. авт. – сейчас это улица Н.Назарбаева) благодаря пожертвованиям купцов Мустаевых появляется двухэтажная соборная мечеть вместо существующей рядом деревянной . Она сохраняет за собой первый порядковый номер. В 1878 г. недалеко от нее строят мусульманский храм Хасан Бикбов и Мухаметжан Давлеткильдеев (современная территория завода им. Кирова). Эта мечеть, именуемая в официальных документах как мечеть № 4, получает в народе название «Ташкентская» из-за того, что она располагалась на месте временной деревянной мечети сартов, которые так и не нашли денежных средств для строительства на ее месте каменной «, - говорится в статье.

По информации ученого, основные финансовые пожертвования на строительство мечети №4 внесли «купец Хасан Бикбов (из с. Казаклар Казанской губернии) и касимовский купец Мухаметжан Давлеткильдеев (финансировал строительство пристроя со стороны киблы). Последним рядом были также воздвигнуты школа и магазин. Это единственная петропавловская мечеть, в которой удалось сохранить подлинный минарет, хотя в советское время она использовалась как подсобное помещение завода им. Кирова. Минарет мечети имеет цилиндрическую форму и располагается над углом объема, рядом со входом. Последним имамом мечети был Мухаметхафиз Абдрашитов, расстрелян в 1937-м году».

В статье З.Махмутов указал, что «отдельные предприниматели жертвовали в пользу мусульманских приходов недвижимое имущество. Мухамеджан Давлеткильдеев отписал «Ташкентской» мечети каменное здание для медресе и пять каменных лавок».

В статьях североказахстанского краеведа Надежды Кирилловой тоже можно найти информацию о строительстве мечетей в Петропавловске, в том числе и Давлеткильдеевской:

«1. С 1860 года на деньги купца А. Мусатаева была построена первая (№ 1) и единственная 2-х-этажная мечеть (на территории современного хлебокомбината).

2. Рядом с мусульманским кладбищем на пожертвования купца С. Муратова и других была построена в 1868 году мечеть № 3 (территория современного областного акимата и расположенного рядом бывшего обкома партии).

3. За счет купца М. Давлеткильдеева в 1870 году (на территории современного завода им. Кирова) была построена мечеть № 4. До сих пор здесь можно увидеть частично сохранившийся подлинный минарет 19 века.

4. Мечеть № 5 находится на пересечении улиц Советской и С. Муканова. Она восстановлена и является действующей мечетью и памятником архитектуры.

5. Мечеть № 6 построена в 1882 году на средства купца Халита Янгуразова, в народе называлась Халитовской. При реконструкции в 1995 году прежний иглообразный минарет не был восстановлен. Является памятником архитектуры».

В материалах, собранных Н.Кирилловой, говорится, что к 1938-му году в Петропавловске были закрыты все мечети. Здания приспосабливали под хозяйственные нужды, некоторые и вовсе разбирали. «Мечеть № 6 передали пионерскому клубу, затем – детско-юношеской спортивной школе. Мечети № 2 и № 4 стали в дальнейшем подсобными помещениями промышленных предприятий. На месте разобранной мечети № 3 и прилегающего к нему мусульманского кладбища располагался обком партии, на месте разрушенной мечети № 1 – хлебокомбинат. Единственная мечеть, у которой частично сохранился подлинный минарет (мечеть №4), до сих пор продолжает использоваться как подсобное помещение на территории завода им. Кирова, а в полуразрушенной Касымовской мечети – частная сауна».

Краевед отмечала в своих статьях, что «к началу 20 века в Петропавловске насчитывалось 6 каменных мечетей. Архитектура мечетей вызывала восхищение у проезжающих мимо путешественников и служила украшением города».

Историк З.Махмутов указывал на то, что «все шесть зданий состояли из ряда продольно-осевых объемов; в одной из сторон, противоположной михрабу, располагался двух- или трехъярусный минарет. Его венчал пирамидальный или конический шатер. Минареты в пяти мечетях были сдвинуты ко входу и сидели на коньке крыши над капитальной стеной, разделяющей молельный зал и небольшой вестибюль. Как показывают архивные материалы, такому расположению отдавала предпочтение местная умма . В «Ташкентской» мечети минарет был цилиндрической формы и располагался над углом объема, рядом со входом, что соответствовало старой касимовской традиции «.

Увидеть отреставрированное здание мечети №4 жители и гости города и области смогут уже осенью. В сентябре все работы на объекте обещают завершить.