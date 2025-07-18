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    15:46, 18 Июль 2025 | GMT +5

    Полукилометровый железнодорожный мост построят через Сырдарью

    В рамках масштабного проекта по строительству железнодорожной линии Дарбаза – Мактаарал начаты подготовительные работы по возведению моста через реку Сырдарья, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу АО «НК «Қазақстан темір жолы».

    Полукилометровый железнодорожный мост построят через Сырдарью
    Фото: АО «НК «Қазақстан темір жолы»

    Длина сооружения составит 500 метров. В настоящее время ведётся подготовка строительной площадки и мобилизация техники.

    Полукилометровый железнодорожный мост построят через Сырдарью
    Фото: АО «НК «Қазақстан темір жолы»

    Активные работы по строительству новой ветки протяженностью 152 км ведутся на участке от станции Ердаут до поймы реки Сырдарья. Уже отсыпано более 6 миллионов кубометров земляного полотна, что составляет 50% от общего объёма. Параллельно производится монтаж искусственных сооружений: всего в рамках проекта планируется построить 35 мостов и установить 135 труб. На станции Арысь собрано и готово к укладке 105 км рельсошпальной решётки. В строительстве задействовано более 600 человек и свыше 300 единиц техники.

    Полукилометровый железнодорожный мост построят через Сырдарью
    Фото: АО «НК «Қазақстан темір жолы»

    Проект реализуется по поручению Президента Республики Казахстан и имеет стратегическое значение для развития транспортно-транзитного потенциала страны. Новая железнодорожная ветка позволит существенно разгрузить перегруженный участок Сарыагаш – Ташкент, а также приграничную станцию Сарыагаш, что создаст условия для увеличения экспортных перевозок в направлении стран Центральной Азии.

    Полукилометровый железнодорожный мост построят через Сырдарью
    Фото: АО «НК «Қазақстан темір жолы»

    Кроме того, проект будет способствовать социально-экономическому развитию Туркестанской области. Новая линия соединит отдалённые Мактааральский и Жетысайский районы с основной сетью железных дорог Казахстана, исключив необходимость проезда через территорию Узбекистана.

    Строительство железной дороги КТЖ планирует завершить в 2026 году.

    Теги:
    Мост Туркестанская область КТЖ
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
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