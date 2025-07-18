Полукилометровый железнодорожный мост построят через Сырдарью
В рамках масштабного проекта по строительству железнодорожной линии Дарбаза – Мактаарал начаты подготовительные работы по возведению моста через реку Сырдарья, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу АО «НК «Қазақстан темір жолы».
Длина сооружения составит 500 метров. В настоящее время ведётся подготовка строительной площадки и мобилизация техники.
Активные работы по строительству новой ветки протяженностью 152 км ведутся на участке от станции Ердаут до поймы реки Сырдарья. Уже отсыпано более 6 миллионов кубометров земляного полотна, что составляет 50% от общего объёма. Параллельно производится монтаж искусственных сооружений: всего в рамках проекта планируется построить 35 мостов и установить 135 труб. На станции Арысь собрано и готово к укладке 105 км рельсошпальной решётки. В строительстве задействовано более 600 человек и свыше 300 единиц техники.
Проект реализуется по поручению Президента Республики Казахстан и имеет стратегическое значение для развития транспортно-транзитного потенциала страны. Новая железнодорожная ветка позволит существенно разгрузить перегруженный участок Сарыагаш – Ташкент, а также приграничную станцию Сарыагаш, что создаст условия для увеличения экспортных перевозок в направлении стран Центральной Азии.
Кроме того, проект будет способствовать социально-экономическому развитию Туркестанской области. Новая линия соединит отдалённые Мактааральский и Жетысайский районы с основной сетью железных дорог Казахстана, исключив необходимость проезда через территорию Узбекистана.
Строительство железной дороги КТЖ планирует завершить в 2026 году.