Полукилометровый железнодорожный мост построят через Сырдарью

Длина сооружения составит 500 метров. В настоящее время ведётся подготовка строительной площадки и мобилизация техники.

Фото: АО «НК «Қазақстан темір жолы»

Активные работы по строительству новой ветки протяженностью 152 км ведутся на участке от станции Ердаут до поймы реки Сырдарья. Уже отсыпано более 6 миллионов кубометров земляного полотна, что составляет 50% от общего объёма. Параллельно производится монтаж искусственных сооружений: всего в рамках проекта планируется построить 35 мостов и установить 135 труб. На станции Арысь собрано и готово к укладке 105 км рельсошпальной решётки. В строительстве задействовано более 600 человек и свыше 300 единиц техники.

Фото: АО «НК «Қазақстан темір жолы»

Проект реализуется по поручению Президента Республики Казахстан и имеет стратегическое значение для развития транспортно-транзитного потенциала страны. Новая железнодорожная ветка позволит существенно разгрузить перегруженный участок Сарыагаш – Ташкент, а также приграничную станцию Сарыагаш, что создаст условия для увеличения экспортных перевозок в направлении стран Центральной Азии.

Фото: АО «НК «Қазақстан темір жолы»

Кроме того, проект будет способствовать социально-экономическому развитию Туркестанской области. Новая линия соединит отдалённые Мактааральский и Жетысайский районы с основной сетью железных дорог Казахстана, исключив необходимость проезда через территорию Узбекистана.

Строительство железной дороги КТЖ планирует завершить в 2026 году.