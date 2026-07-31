Получение разрешений на привлечение средств дольщиков упростили в Казахстане

В Единой цифровой системе долевого участия в жилищном строительстве «Казреестр» запущен новый функционал, позволяющий уполномоченным компаниям в электронном формате подавать заявки на получение разрешения на привлечение средств дольщиков для строительства жилых объектов, передает Kazinform.

Как сообщили в Министерстве промышленности и строительства, государственная услуга теперь полностью предоставляется в цифровом формате. Все необходимые действия выполняются непосредственно в системе «Казреестр»: заявку подает уполномоченная компания, планирующая привлекать средства участников долевого строительства, а рассмотрением занимаются местные исполнительные органы.

Срок оказания услуги составляет 8 рабочих дней с момента поступления заявки через систему. По итогам рассмотрения заявитель получает электронное разрешение на привлечение средств дольщиков.

«Новый функционал делает процесс получения разрешения более удобным и эффективным. Подача и рассмотрение заявок осуществляются в единой цифровой системе, что упрощает взаимодействие между уполномоченными компаниями и государственными органами, сокращает бумажный документооборот, ускоряет обработку документов и обеспечивает единый прозрачный порядок предоставления государственной услуги», — отметил руководитель управления долевого участия в жилищном строительстве Комитета по делам строительства и ЖКХ Министерства промышленности и строительства РК Биржан Елеусиз.

Запуск нового функционала стал очередным этапом цифровизации строительной отрасли Казахстана. Министерство промышленности и строительства совместно с Казахстанской жилищной компанией продолжают развивать систему «Казреестр», расширять ее возможности и совершенствовать цифровую экосистему рынка долевого строительства.

Ранее правила долевого участия в жилищном строительстве обновили в Казахстане.