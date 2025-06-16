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    17:11, 16 Июнь 2025 | GMT +5

    Польша первой в ЕС вывозит своих граждан из Израиля

    Планируется, что граждан Польши, находящихся в Израиле, доставят автобусами в Иорданию, а затем вышлют в г.Варшаву, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Польша первой в ЕС вывозит своих граждан из Израиля
    Фото: Mateusz Szymański / / Bankier.pl

    Министерство иностранных дел Польши объявило, что эвакуирует около 200 граждан из Израиля, став первой страной ЕС, которая сделает это в связи с эскалацией напряженности в отношениях с Ираном.

    — По нашим оценкам, мы будем готовы к эвакуации в течение нескольких десятков часов. Операция коснется туристов и поляков, которые находятся в Израиле в течение короткого периода времени, — заявила журналистам заместитель министра иностранных дел Генрика Мосцицка-Дендис.

    После того, как Израиль атаковал ядерные и военные объекты Ирана в пятницу, 13 июня, две страны постоянно наносят ракетные удары и удары с применением беспилотников. По текущим данным, по состоянию на вечер воскресенья в результате авиаударов погибли по меньшей мере 14 человек в Израиле и 224 в Иране.

    В то время как другие страны Евросоюза пока ограничились рекомендациями, запрещающих посещение Израиля, Польша первой начала эвакуацию своих граждан. Они отправятся на автобусе в Иорданию, а затем вылетят в Варшаву. Воздушное пространство Израиля остается закрытым.

    На этом фоне лидеры Евросоюза призвали стороны к «сдержанности» и дипломатическому урегулированию конфликта. Однако посол Израиля в США в воскресенье выступил против призывов к миру, заявив: «Цель состоит не в том, чтобы сдержать войну. Цель состоит в том, чтобы выиграть войну».

    Теги:
    Польша Иран Израиль
    Арнур Рахимбеков
    Арнур Рахимбеков
    Автор
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