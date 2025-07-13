Положительное сальдо внешней торговли России сократилось на 19,3%

Экспорт за отчетный период снизился на $10,8 млрд и составил $162,1 млрд, в то время как импорт вырос на $1,8 млрд и достиг $109,5 млрд. Таким образом, товарооборот РФ в январе — мае 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократился на 3,21% и составил $271,6 млрд.

Экспорт в страны Европы упал на 11,3% — до $24,1 млрд, импорт — на 2,8%, до $27,9 млрд. Вместе с тем экспорт в страны Азии снизился на 5,2% — до $123,3 млрд, а импорт из этих стран вырос на 2,6% — до $73,4 млрд. Экспорт в страны Африки снизился на 7,2% — до $9,2 млрд, а импорт вырос на 36,8%, до $2 млрд. Российский экспорт в страны Северной и Южной Америки снизился на 4,5% — до $5,5 млрд, импорт из этих стран вырос на 7,7%, до $6,2 млрд.

В структуре экспорта РФ за отчетный период наибольшую долю заняли минеральные продукты — $91,1 млрд (-15,9%). Второй крупнейшей статьей являются металлы и изделия из них, экспорт которых вырос на 11,8% — до $26,1 млрд. Третье место заняла сельскохозяйственная продукция — $15,3 млрд (-13,7%).

Крупнейшей статьей импорта РФ являются машины, оборудование и транспортные средства. При этом за январь — май показатель снизился на 2,8%, составив $53 млрд. Далее следуют продукция химической промышленности (+7%, до $22,1 млрд) и сельскохозяйственная продукция (+13,9%, до $16,9 млрд).

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.

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