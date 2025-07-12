Россия рассматривает полный запрет на экспорт бензина

Новак отметил, что в период повышенного спроса вводился запрет не только для непроизводителей, но и для производителей. В этой связи, если посчитают это целесообразным и того потребует ситуация, то будет введен и запрет на экспорт.

Сейчас запрет на вывоз бензина действует для трейдеров и компаний, производящих менее 1 млн тонн топлива в год. Изначально он был введен с 1 марта по 31 августа 2024 года и затем приостанавливался, а позже возобновлялся с исключениями для крупных НПЗ.

Напомним, что с 19 мая Казахстан ввел новые ограничения на вывоз нефтепродуктов.