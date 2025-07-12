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    04:23, 12 Июль 2025 | GMT +5

    Россия рассматривает полный запрет на экспорт бензина

    Вице-премьер РФ А. Новак допустил при необходимости введение полного запрета на экспорт бензина, в том числе для производителей, если этого потребует рыночная ситуация. Об этом он сказал на полях нефтяного саммита в Татарстане, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    бензин
    Фото: freepik

    Новак отметил, что в период повышенного спроса вводился запрет не только для непроизводителей, но и для производителей. В этой связи, если посчитают это целесообразным и того потребует ситуация, то будет введен и запрет на экспорт.

    Сейчас запрет на вывоз бензина действует для трейдеров и компаний, производящих менее 1 млн тонн топлива в год. Изначально он был введен с 1 марта по 31 августа 2024 года и затем приостанавливался, а позже возобновлялся с исключениями для крупных НПЗ.

    Напомним, что с 19 мая Казахстан ввел новые ограничения на вывоз нефтепродуктов.

     

    Теги:
    Бензин Мировые новости Россия
    Бекбау Тайманов
    Бекбау Тайманов
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