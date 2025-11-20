Половина гидросооружений ЗКО требует ремонта

По его словам, сейчас на 11 712 гектарах, или 94%, применяется водосберегающая технология (дождевание и капельное орошение). Оставшиеся 729 гектаров поливаются по арычной системе.

— На сегодняшний день из 50 гидротехнических сооружений области 25 нуждаются в ремонте. Три из них — республиканского значения, 20 — коммунальные, два — частные. В 2024 году на 10 водохранилищах (четыре — республиканские, шесть — коммунальные) проведены работы по реконструкции и текущему ремонту. В настоящее время ведется подготовка проектно-сметной документации для реконструкции 14 водохранилищ, — сказал Тилепберген Каюпов.

По его информации, для предотвращения весеннего паводка были восстановлены 18 защитных дамб. Работы на еще одном объекте завершаются. Общая протяженность таких дамб составляет 37,1 км.

Ранее сообщалось, что в ЗКО реализуются несколько проектов по улучшению водоснабжения.