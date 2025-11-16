РУ
    20:17, 15 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Полосу движения на проспекте Аль-Фараби временно перекроют в Алматы

    В Алматы временно ограничат движение на участке улицы Маркова из-за работ на инженерных сетях, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: акимат Алматы

    Управление энергетики и водоснабжения города Алматы информирует о проводимых строительно-монтажных работах на территории микрорайона Горный гигант. Там реализуется проект по переустройству насосной станции и инженерных сетей водоснабжения.

    В связи с этим на участке проспекта аль-Фараби в районе пересечения с улицей Маркова будет временно перекрыта одна полоса движения.

    Ограничение будет действовать с 21:00 15 ноября до 12:00 16 ноября 2025 года.

    Мера необходима для безопасного проведения строительно-монтажных работ.

    Жителям и водителям рекомендуют заранее планировать маршрут.

    Напомним, с 15 ноября будет изменены конечные остановки и схемы движения ряда автобусных маршрутов.

