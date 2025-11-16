Полосу движения на проспекте Аль-Фараби временно перекроют в Алматы

Управление энергетики и водоснабжения города Алматы информирует о проводимых строительно-монтажных работах на территории микрорайона Горный гигант. Там реализуется проект по переустройству насосной станции и инженерных сетей водоснабжения.

В связи с этим на участке проспекта аль-Фараби в районе пересечения с улицей Маркова будет временно перекрыта одна полоса движения.

Ограничение будет действовать с 21:00 15 ноября до 12:00 16 ноября 2025 года.

Мера необходима для безопасного проведения строительно-монтажных работ.

Жителям и водителям рекомендуют заранее планировать маршрут.

Напомним, с 15 ноября будет изменены конечные остановки и схемы движения ряда автобусных маршрутов.