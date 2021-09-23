Полный текст выступления Президента РК на Общих дебатах 76-й сессии Генассамблеи ООН

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Полный текст выступления Главы государства Касым-Жомарта Токаева на Общих дебатах 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН опубликовала пресс-служба Акорды, передает МИА «Казинформ».

«Укрепление жизнестойкости с верой в лучшее – в интересах возрождения после COVID-19, устойчивого восстановления, удовлетворения потребностей планеты, уважения прав людей и активизации деятельности Организации Объединенных Наций»

Уважаемый г-н Председатель,

Уважаемый г-н Генеральный секретарь,

Дамы и господа,

Я поздравляю Вас, г-н Председатель, с вступлением на пост Председателя семьдесят шестой сессии.

В своем выступлении я в первую очередь намерен сфокусироваться на тройной угрозе, с которой мы все сталкиваемся: восстановление после COVID-19; климатический кризис и гуманитарная ситуация в Афганистане.

За последний год вследствие пандемии COVID-19 число подтвержденных случаев стремительно возросло с 32 миллионов до 225 миллионов.

Мы глубоко признательны всем работникам сферы здравоохранения, ученым и производителям, которые за столь короткое время смогли создать безопасные и эффективные вакцины.

Но экономические и социальные последствия продолжают оставаться очень тяжелыми. Резко выросла безработица, сотни миллионов людей остались без средств к существованию. Сегодня более 130 миллионов человек живут в условиях крайней нищеты. Десятилетия прогресса в области развития могут быть сведены на нет.

Во многих отношениях пандемия выявила нашу уязвимость и подчеркнула решающее значение мультилатерализма и международной солидарности. Мы должны восстановить более справедливый, устойчивый и гуманный мир.

Мы должны начать с обеспечения всеобщего и справедливого доступа к вакцинам. Этот вопрос должен быть решен с точки зрения глобальной этики и солидарности. Несправедливое «неравенство в вакцинах» усугубляет данный разрыв.

МВФ отмечает, что восстановление экономики не является глобальным из-за увеличивающегося разрыва между развитыми «вакцинированными» и развивающимися «непривитыми» экономиками. Это может привести к сокращению совокупного мирового ВВП на 4,5 трлн долларов к 2025 году.

Мы должны незамедлительно расширить глобальный доступ к вакцинам. Казахстан успешно произвел собственную вакцину QazVac. В разработке находятся еще две вакцины. Мы готовы поделиться ими на двусторонней основе или в рамках системы COVAX.

Всемирная торговая организация играет ведущую роль в обеспечении стабильных цепочек поставок основных медицинских товаров и справедливого доступа к вакцинам. В качестве Председателя 12-й Министерской конференции ВТО в предстоящем ноябре Казахстан призывает членов ВТО предпринять результативные меры в ответ на пандемию COVID-19.

Также необходимо более целенаправленное сотрудничество между правительствами и фармацевтической промышленностью по вопросам лицензий, передачи технологий и технической поддержки.

В то же время восстановление экономики зависит от многих других «известных неизвестных» факторов, включая напряженность в сфере технологий. Сценарий «экономического железного занавеса», при котором различные технологии и правила разделяют мировую экономику, становится все более вероятным.

Такой сценарий может создать серьезные препятствия тем государствам, которые хотят вести глобальную торговлю и обеспечивать поставки в сфере технологий. Стремясь избежать принятия чьей-либо стороны, они могут быть вынуждены сформировать «Движение технологического неприсоединения» с тем, чтобы уменьшить риски на стыке технологий и геополитики.

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Дамы и господа,

Уровень углекислого газа достиг рекордно высоких показателей. Лесные пожары, циклоны, наводнения и засухи стали новой повседневной реальностью, разрушительной для населения и причиняющей страдания людям.

Климат Казахстана как наиболее крупной страны, не имеющей выхода к морю, изменяется быстрее, чем в среднем по миру, что угрожает нашему населению и экономике.

За последние 75 лет средняя годовая температура повысилась на 2°C, в настоящее время серьезные засухи случаются дважды каждые пять лет.

В связи с этим Казахстан намерен достичь углеродной нейтральности к 2060 году. В следующем месяце мы запускаем национальную стратегию низкоуглеродного развития до 2050 года, направленную на снижение энергоемкости ВВП на 50 % по сравнению с уровнем 2008 года.

Поскольку почти 70 % производства электроэнергии в Казахстане зависит от угля, энергетический переход грозит серьезными проблемами.

Решающее значение для этого перехода будет иметь доступ к экологичному финансированию и «зеленым» технологиям. Мы ожидаем, что предстоящая конференция по климату КС 26 в Глазго продемонстрирует четкую приверженность этим принципам. Без достаточного финансирования амбициозные действия по изменению климата останутся пустой риторикой.

Мы также придаем большое значение 15-му Совещанию сторон Конвенции по биологическому разнообразию, которая состоится в октябре 2021 года в Куньмине.

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Что касается Афганистана, мы поддерживаем призыв Совета Безопасности ООН к образованию путем переговоров нового правительства, которое было бы инклюзивным и представительным.

Необходимо создать систему, основанную на консенсусе, в которой группы с различными ценностями или этническим, религиозным и гендерным происхождением могут сосуществовать в одной стране.

В целом Казахстан видит будущий Афганистан как подлинно независимое и суверенное государство, живущее в мире с собой и со своими соседями. Афганистан должен продолжать выполнять свои международные обязательства и обеспечить, чтобы его территория не превратилась в плацдарм для террористов, наркотрафика и торговцев людьми.

Невзирая на наши политические или личные убеждения, мы не должны сейчас бросать народ Афганистана на произвол судьбы.

Острая гуманитарная ситуация должна быть нашим главным приоритетом. Учреждения ООН и другие гуманитарные организации должны иметь немедленный, безопасный и беспрепятственный гуманитарный доступ.

Казахстан обеспечил временную передислокацию МООНСА и других отделений ООН в Афганистане. Мы готовы предоставить логистическую платформу для доставки гуманитарной помощи в Афганистан и внести собственный посильный вклад.

Казахстанская инициатива по созданию Регионального хаба ООН в Алматы может содействовать выполнению этой важнейшей миссии. Мы готовы тесно сотрудничать с ООН, соседями и организациями.

Будущая стабильность Афганистана зависит от его экономического развития. Афганистан - это не угроза, а возможность. Если страна будет единой и стабильной, то это сможет способствовать развитию Центральной Азии.

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Ваши Превосходительства,

Я также хотел бы затронуть несколько других важных вопросов повестки ООН, включая необходимость активизации деятельности в области разоружения.

29 августа мы отметили 30-ю годовщину закрытия по инициативе Первого Президента г-на Нурсултана Назарбаева Семипалатинского ядерного полигона и отказа от четвертого по величине ядерного арсенала в мире.

Казахстан вновь настоятельно призывает государства, обладающие ядерным оружием, взять на себя обязательство полностью избавиться от ядерного оружия к 2045 году, столетию Организации Объединенных Наций.

Аналогичным образом еще предстоит проделать большую работу по борьбе с экзистенциальными биологическими угрозами. В прошлом году я предложил создать Международное агентство по биологической безопасности. Это смелая и амбициозная идея, которую мы считаем своевременной. Открытый и транспарентный диалог со всеми заинтересованными сторонами продолжается.

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Реализация Повестки дня на период до 2030 года и ЦУР столкнулась с серьезными вызовами.

Наименее развитые страны, развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю, малые островные развивающиеся государства – в общей сложности около 91 страны – в непропорционально большой степени пострадали от пандемии, учитывая их ограниченные средства реагирования на потрясения и уязвимость перед долговым кризисом.

Как председатель Группы РСНВМ на глобальном уровне, Казахстан обращается ко всем учреждениям ООН с призывом работать сообща для осуществления Дорожной карты 2024 года по ускоренной реализации Венской программы действий.

Повестка дня на период до 2030 года будет оставаться недостижимой до тех пор, пока все страны не будут обладать финансовыми возможностями для инвестирования в устойчивое и инклюзивное будущее. В этой связи мы призываем, в частности, всех партнеров по развитию к совместному решению проблемы международной ликвидности и уязвимости с точки зрения долгового бремени.

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По оценкам Всемирной продовольственной программы, в этом году 270 миллионов человек столкнутся с нехваткой продовольствия.

Казахстан является крупным производителем и экспортером зерна и одним из основателей Исламской организации по продовольственной безопасности, четвертая Генеральная ассамблея которой состоялась в прошлом месяце в нашей столице.

Мы приглашаем иностранных инвесторов присоединиться к нам для создания лучшего, светлого будущего для устойчивого сельского хозяйства.

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Устойчивое развитие зависит не только от экономического роста, но и от социального и политического развития.

В свои 30 лет Казахстан уже является зрелым и опытным государством. За последние несколько лет мы начали переход от государственного строительства по принципу «сверху-вниз», который оказался чрезвычайно эффективным в период ранней государственности, к развитию демократии «снизу-вверх». Мы стремимся укрепить нашу приверженность демократии и содействовать более широкому участию граждан в управлении.

Например, мы впервые ввели прямые выборы сельских акимов. Это предоставит гораздо больше возможностей более чем 40% гражданам Казахстана. Мы сделаем то же самое для районных акимов в 2024 году.

В соответствии с концепцией «Слышащего государства» с 2019 года моя Администрация приступила к осуществлению четырех пакетов важнейших демократических реформ в целях укрепления прав человека, верховенства закона и борьбы с коррупцией.

Например, недавно я предложил ввести 30-процентные квоты для женщин и молодежи в избирательных партийных списках окончательного состава парламента.

Мы не можем останавливаться на достигнутом. Наша цель – дальнейшее повышение эффективности государства, прозрачности и конкурентности политического процесса. Политические и экономические реформы будут иметь дальнейшее динамичное развитие.

В январе этого года Казахстан ратифицировал Второй Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах, отменяющий смертную казнь.

В июне Правительство утвердило План первоочередных мер в области прав человека, в котором заложена долгосрочная институциональная основа.

В тесном сотрудничестве с нашими международными партнерами мы прилагаем все усилия для искоренения торговли людьми, что требует исключительного глобального сотрудничества.

Мы выдвинули свою кандидатуру в состав Совета ООН по правам человека на 2022-2024 годы. В случае избрания Казахстан будет стремиться внести реальный вклад в работу Совета.

Мы также намерены продвигать взаимосвязь «демократия – религия – развитие» в ходе седьмого Съезда лидеров мировых и традиционных религий, который состоится в апреле следующего года в Казахстане.

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Что касается Центральной Азии, то, несмотря на вызовы стабильности и безопасности, мы отмечаем постепенное укрепление политического и экономического сотрудничества. Три неформальных центрально-азиатских саммита, последний из которых состоялся в прошлом месяце, способствовали созданию более сплоченного и устойчивого региона.

Наша региональная политика направлена на постепенную замену политики «с нулевым результатом» и принципа права на стороне сильного «Большой игры» подлинным сотрудничеством и Большой Выгодой для народов в Сердце Азии.

Это создает возможности для более активного взаимодействия мирового сообщества с Казахстаном и Центральной Азией. Мы возлагаем большие надежды на региональные диалоги в формате «С5+» с основными внерегиональными игроками.

В рамках таких партнерских отношений мы фокусируемся на проблемах Центральной Азии, связанных с водными ресурсами, включая нехватку воды, ухудшение ее качества и неэффективное использование. Водная безопасность нашего региона неразрывно связана с энергетикой, продовольствием и окружающей средой.

Несмотря на различные интересы других государств, Казахстан по-прежнему предлагает создать региональный водно-гидроэнергетический консорциум в целях координации имеющихся стратегий для достижения общих целей.

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Г-н Председатель,

Дамы и господа,

Находясь на евразийском перекрестке цивилизаций, Казахстан по-прежнему привержен своей сбалансированной, конструктивной внешней политике. У нас хорошие отношения со всеми нашими ближайшими соседями, западными странами, ЕС, азиатскими и ближневосточными государствами.

Таков дух Совещания по взаимодействию и мерам укрепления доверия в Азии. В следующем году Казахстан, который будет председательствовать в СВМДА, проведет саммит, посвященный 30-летию Совещания.

Наш мир одновременно взаимосвязан и хрупок. Мы отчаянно нуждаемся в конструктивном мультилатерализме, который приносит результаты людям и способствует реальному проявлению глобальной солидарности.

Нам необходимо гораздо более активное участие и подлинное сотрудничество со стороны международных организаций, финансовых учреждений, гражданского общества, бизнеса, местных и региональных властей в целях служения общему благу.

Ничто другое не обеспечит наше общее будущее. Ни одна нация не сможет преуспеть или процветать в одиночку – для этого нет вакцины или стены.

Настоящий момент предоставляет коллективную возможность для изменения мира к лучшему.

Благодарю за внимание.