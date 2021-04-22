Полностью освоить месторождение Кашаган поручил Глава государства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев озвучил ряд поручений касательно развития нефтегазохимической отрасли страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Атырауская область – один из крупнейших индустриальных регионов страны. Нефтегазовая промышленность региона лидирует в сфере привлечения инвестиций из-за рубежа. Также способствует повышению инвестиционного имиджа Казахстана в мире. Область вкладывает значительные средства в республиканский бюджет и Национальный фонд. Правительство совместно с акиматом региона должны взять на контроль своевременную реализацию крупных нефтегазовых проектов. Важно своевременно завершить проект расширения в будущем. Также месторождение Кашаган должно быть полностью освоено», - сказал Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам социально-экономического развития Атырауской области.

Тем самым, по словам Главы государства, за год можно увеличить объем добываемой нефти на 15 миллионов тонн. В результате будут созданы рабочие места, созданы широкие возможности для отечественных сервисных компаний и представителей малого и среднего бизнеса.

«В феврале на встрече с руководством компаний-концессионеров я дал поручение утвердить План полномасштабного освоения Кашагана до конца 2021 года. Прошу Правительство держать данный вопрос на контроле и не допустить затягивания сроков. Большие ожидания по развитию экономики области связаны с нефтегазохимией. Здесь мы сильно отстаем. А ведь данная отрасль – это основа будущей экономики региона и всей страны», - отметил Президент.

Отдельно К. Токаев остановился на деятельности СЭЗ «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк».

«Вместе с тем, эффективность СЭЗ «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк» вызывает много вопросов. Строительство инфраструктуры СЭЗ не завершено. С 2015 года на развитие СЭЗ выделено 162 миллиарда тенге, однако, запущен всего один проект! Крупные проекты по производству полипропилена и полиэтилена до сих пор не реализованы, потому что не найдены инвесторы и не определены рынки сбыта. Правительство и Фонд «Самрук-Казына» должны ускорить реализацию этих проектов. Алмасадам Майданович, прошу Вас рассматривать проекты в сфере нефтегазохимии как приоритетные в работе фонда. Возьмите всю работу по данному направлению на особый контроль», - заключил Президент.



