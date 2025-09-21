Полномочия профсоюзов расширят в Казахстане: депутаты предложили поправки в Трудовой кодекс
В Мажилис поступил законопроект «О внесении изменений в Трудовой кодекс РК по вопросам регулирования коллективных отношений в сфере труда». Документ разработан для уточнения полномочий профсоюзов, выборных представителей работников и порядка разрешения коллективных трудовых споров, передает корреспондент агентства Kazinform.
Одним из ключевых новшеств станет право профессиональных союзов принимать решение о проведении забастовки. Сейчас такое право закреплено только за собранием работников или их представителей. Поправки устраняют это противоречие: если в организации действует профсоюз, именно он сможет объявлять забастовку, а при его отсутствии — выборные представители. Порядок принятия решения будет определяться уставом или внутренними документами профсоюза.
Кроме того, проектом предлагается:
• запретить сторонам уклоняться от участия в примирительных процедурах (ст. 170);
• уточнить порядок работы примирительной комиссии и трудового арбитража (ст. 165, 166);
• закрепить, что дисциплинарная ответственность за участие в незаконной забастовке наступает только после доведения до работников решения суда (ст. 177);
• обязать работодателя привлекать профсоюз к переговорам, если он создан в организации (ст. 20);
• разрешить проведение собраний работников и избрание выборных представителей дистанционно с использованием ЭЦП или других электронных способов идентификации (ст. 20);
• предусмотреть возможность утверждения требований работников путем сбора подписей, если провести собрание невозможно (ст. 164);
• уточнить порядок обжалования и принудительного исполнения предписаний государственных инспекторов труда (ст. 198).
