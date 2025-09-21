РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    18:32, 20 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Полномочия профсоюзов расширят в Казахстане: депутаты предложили поправки в Трудовой кодекс

    В Мажилис поступил законопроект «О внесении изменений в Трудовой кодекс РК по вопросам регулирования коллективных отношений в сфере труда». Документ разработан для уточнения полномочий профсоюзов, выборных представителей работников и порядка разрешения коллективных трудовых споров, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    Мажилис
    Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

    Одним из ключевых новшеств станет право профессиональных союзов принимать решение о проведении забастовки. Сейчас такое право закреплено только за собранием работников или их представителей. Поправки устраняют это противоречие: если в организации действует профсоюз, именно он сможет объявлять забастовку, а при его отсутствии — выборные представители. Порядок принятия решения будет определяться уставом или внутренними документами профсоюза.

    Кроме того, проектом предлагается:

    • запретить сторонам уклоняться от участия в примирительных процедурах (ст. 170);

    • уточнить порядок работы примирительной комиссии и трудового арбитража (ст. 165, 166);

    • закрепить, что дисциплинарная ответственность за участие в незаконной забастовке наступает только после доведения до работников решения суда (ст. 177);

    • обязать работодателя привлекать профсоюз к переговорам, если он создан в организации (ст. 20);

    • разрешить проведение собраний работников и избрание выборных представителей дистанционно с использованием ЭЦП или других электронных способов идентификации (ст. 20);

     • предусмотреть возможность утверждения требований работников путем сбора подписей, если провести собрание невозможно (ст. 164);

    • уточнить порядок обжалования и принудительного исполнения предписаний государственных инспекторов труда (ст. 198).

    Ранее мы писали, как профсоюз железнодорожников ведет системную работу по защите трудовых прав, соцподдержке, развитию спорта, культуры и благотворительности. 

    Теги:
    Закон и право Законопроекты Мажилис
    Дамира Кеңесбай
    Автор
