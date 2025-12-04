Полный цикл маркировки лекарственных средств запустил Минздрав Казахстана

— Казахстан стал единственной страной в Центральной Азии, где функционирует полный цикл маркировки, — говорится в сообщении Минздрава РК.

В ведомстве отмечают, что по данным Единого оператора маркировки и прослеживаемости товаров Tanba, по состоянию на 1 декабря 2025 года система демонстрирует устойчивую работу и накопленную статистику. За весь период промаркировано 708 623 611 упаковок лекарственных средств. Из них произведенных с 1 июля 2024 года 661 млн упаковок, включая 399 млн импортных и 263 млн отечественного выпуска.

— В обороте находится 530 млн маркированных лекарственных средств: 312 млн импортных и 218 млн отечественных. Из оборота выведено 252 млн кодов маркировки. Единым дистрибьютором в медицинские организации отгружено более 100 млн упаковок, при этом более 75 млн упаковок выведено из оборота. В настоящее время в системе маркировки зарегистрированы: все отечественные производители лекарственных средств — 19 компаний, более 143 зарубежных производителей, свыше 300 импортеров и дистрибьюторов, около 3 900 медицинских организаций, 1 814 поставщиков ФСМС, а также 4 848 аптечных субъектов и 3 019 объектов, — сообщают в Минздраве.

В министерстве напомнают, что обязательной маркировке подлежат все лекарства, произведенные после 1 июля 2024 года.

В Минздраве Казахстана сообщили, что в списке жизненно важных лекарств, рекомендованных ВОЗ, доля отечественных препаратов сегодня достигает 37%,