    22:26, 03 Декабрь 2025 | GMT +5

    Полный цикл маркировки лекарственных средств запустил Минздрав Казахстана

    Министерство здравоохранения завершило внедрение системы цифровой маркировки и надзора за лекарственными средствами, передает Kazinform со ссылкой на ведомство.

    маркировка
    Фото: Минздрав РК

    — Казахстан стал единственной страной в Центральной Азии, где функционирует полный цикл маркировки, — говорится в сообщении Минздрава РК.

    В ведомстве отмечают, что по данным Единого оператора маркировки и прослеживаемости товаров Tanba, по состоянию на 1 декабря 2025 года система демонстрирует устойчивую работу и накопленную статистику. За весь период промаркировано 708 623 611 упаковок лекарственных средств. Из них произведенных с 1 июля 2024 года 661 млн упаковок, включая 399 млн импортных и 263 млн  отечественного выпуска.

    — В обороте находится 530 млн маркированных лекарственных средств: 312 млн импортных и 218 млн отечественных. Из оборота выведено 252 млн кодов маркировки.

    Единым дистрибьютором в медицинские организации отгружено более 100 млн упаковок, при этом более 75 млн упаковок выведено из оборота. 

    В настоящее время в системе маркировки зарегистрированы: все отечественные производители лекарственных средств — 19 компаний, более 143 зарубежных производителей, свыше 300 импортеров и дистрибьюторов, около 3 900 медицинских организаций, 1 814 поставщиков ФСМС, а также 4 848 аптечных субъектов и 3 019 объектов, — сообщают в Минздраве.

    В министерстве напомнают, что обязательной маркировке подлежат все лекарства, произведенные после 1 июля 2024 года. 

    В Минздраве Казахстана сообщили, что в списке жизненно важных лекарств, рекомендованных ВОЗ, доля отечественных препаратов сегодня достигает 37%,

    Теги:
    Здравоохранение Казахстан Лекарства Минздрав РК
    Асель Елюбаева
    Асель Елюбаева
    Автор
