37% жизненно важных препаратов уже производятся в Казахстане — Минздрав РК

— Это означает, что самые необходимые лекарства — для лечения хронических заболеваний, оказания экстренной помощи и реанимации — все чаще производятся внутри страны, обеспечивая устойчивую доступность для наших граждан, — говорится в сообщении.

Крупные казахстанские фармкомпании активно работают на рынке, стабильно поставляя препараты в рамках ГОБМП и ОСМС и укрепляя национальную лекарственную безопасность

— Для выхода на международные рынки и повышения доверия к отечественным препаратам критически важна сильная регуляторная система. По итогам оценки ВОЗ Казахстан получил высокие показатели по 8 ключевым индикаторам и движется к подтверждению 3 уровня зрелости — самого высокого для развивающихся стран. Ожидается, что уже в первой половине 2026 года этот статус будет официально признан, — отмечают в ведомстве.

Ранее министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова на пленарном заседании Мажилиса РК рассказала о мерах по совершенствованию системы государственных закупок бесплатных лекарственных средств.