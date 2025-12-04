РУ
    19:20, 03 Декабрь 2025 | GMT +5

    37% жизненно важных препаратов уже производятся в Казахстане — Минздрав РК

    В Минздраве Казахстана сообщили, что в списке жизненно важных лекарств, рекомендованных ВОЗ, доля отечественных препаратов сегодня достигает 37%, передает Kazinform.

    Дәрілер, лекарства
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    — Это означает, что самые необходимые лекарства — для лечения хронических заболеваний, оказания экстренной помощи и реанимации — все чаще производятся внутри страны, обеспечивая устойчивую доступность для наших граждан, — говорится в сообщении.

    Крупные казахстанские фармкомпании активно работают на рынке, стабильно поставляя препараты в рамках ГОБМП и ОСМС и укрепляя национальную лекарственную безопасность

    — Для выхода на международные рынки и повышения доверия к отечественным препаратам критически важна сильная регуляторная система. По итогам оценки ВОЗ Казахстан получил высокие показатели по 8 ключевым индикаторам и движется к подтверждению 3 уровня зрелости — самого высокого для развивающихся стран. Ожидается, что уже в первой половине 2026 года этот статус будет официально признан, — отмечают в ведомстве.

    Ранее министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова на пленарном заседании Мажилиса РК рассказала о мерах по совершенствованию системы государственных закупок бесплатных лекарственных средств.

