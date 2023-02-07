Полковника полиции задержали в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционная служба по Туркестанской области начала досудебное расследование в отношении бывшего заместителя начальника отдела полиции Сауранского района Туркестанской области в звании полковника, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Он подозревается в получении мошенническим путем денег в размере 1 млн тенге за содействие в привлечении к уголовной ответственности виновных лиц и возмещения ущерба по уголовному делу, которое расследуется в полиции по факту мошенничества.

В связи с полным признанием вины и возмещением ущерба с санкции следственного суда в отношении должностного лица санкционирована мера пресечения «домашний арест», - проинформировали в Антикоре.

Досудебное расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

Ранее сообщалось, что специалиста управления образования Шымкента задержали по подозрению в коррупции. Его изобличили в получении взятки.