Полицию Шымкента перевели на усиленный режим

Для спокойного и безопасного проведения праздничных выходных городской департамент полиции и районные управления будут работать в усиленном режиме до окончания новогодних выходных.

В местах проведения праздничных мероприятий задействуют дополнительный личный состав полиции. Для этого предусмотрены специальные схемы расстановки сил и средств.

В выходные и праздничные дни в районах с повышенной криминогенной нагрузкой пройдут профилактические рейды. Под особым наблюдением окажутся жители, состоящие на учете в органах внутренних дел, будет контролироваться соблюдение ими ограничений, установленных судом.

Особое внимание уделят дорожной обстановке. Патрульная полиция будет нести службу в две смены, сосредоточившись на предупреждении дорожно-транспортных происшествий. В приоритете — выявление грубых нарушений правил дорожного движения, включая управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения, выезд на встречную полосу и другие опасные маневры.

Отдельный блок работы правоохранительные органы сосредоточат на ночных проверках. Они будут выявлять несовершеннолетних, находящихся на улице без сопровождения родителей. В местах массового пребывания людей и развлекательных заведениях усилят контроль за соблюдением порядка.

В преддверии праздников усилен контроль за арендным жильем, проверки проходят совместно с сотрудниками департамента государственных доходов.

Для оперативного реагирования на обращения граждан, поступающие на номер 102, будет усилена работа следственно-оперативных групп.

Правоохранительные органы также обращают внимание горожан на рост мошеннических схем в предпраздничный период, в том числе связанных с жилищными вопросами. Злоумышленники, представляясь сотрудниками местных исполнительных органов, распространяют поддельные документы и предлагают «помощь» в получении жилья.

— Вся официальная информация об очереди на жилье и вопросах жилищного обеспечения публикуется исключительно на официальных сайтах акимата Шымкента и управления жилья, а также на их официальных страницах в социальных сетях. Просим не доверять сомнительным предложениям, не передавать личные данные третьим лицам и при возникновении подозрительных ситуаций незамедлительно обращаться в правоохранительные органы. За мошенничество предусмотрена ответственность, вплоть до уголовной, — напомнили в полиции.

Отметим, в регионах страны в период новогодних праздников запланировано более тысячи мероприятий, большая часть из которых пройдет с участием детей. В Казахстане усиливается охрана общественного порядка и контроль за пожарной безопасностью, в готовность приведены резервные силы.