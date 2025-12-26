РУ
    09:36, 26 Декабрь 2025 | GMT +5

    Полицию Шымкента перевели на усиленный режим

    В городе активизируют профилактические рейды, контроль на дорогах и работу дополнительных нарядов полиции в местах массового скопления людей, передает корреспондент агентства Kazinform.

    полиция
    Фото: ДП области Абай

    Для спокойного и безопасного проведения праздничных выходных городской департамент полиции и районные управления будут работать в усиленном режиме до окончания новогодних выходных.

    В местах проведения праздничных мероприятий задействуют дополнительный личный состав полиции. Для этого предусмотрены специальные схемы расстановки сил и средств.

    В выходные и праздничные дни в районах с повышенной криминогенной нагрузкой пройдут профилактические рейды. Под особым наблюдением окажутся жители, состоящие на учете в органах внутренних дел, будет контролироваться соблюдение ими ограничений, установленных судом.

    Особое внимание уделят дорожной обстановке. Патрульная полиция будет нести службу в две смены, сосредоточившись на предупреждении дорожно-транспортных происшествий. В приоритете — выявление грубых нарушений правил дорожного движения, включая управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения, выезд на встречную полосу и другие опасные маневры.

    Отдельный блок работы правоохранительные органы сосредоточат на ночных проверках. Они будут выявлять несовершеннолетних, находящихся на улице без сопровождения родителей. В местах массового пребывания людей и развлекательных заведениях усилят контроль за соблюдением порядка.

    В преддверии праздников усилен контроль за арендным жильем, проверки проходят совместно с сотрудниками департамента государственных доходов.

    Для оперативного реагирования на обращения граждан, поступающие на номер 102, будет усилена работа следственно-оперативных групп.

    Правоохранительные органы также обращают внимание горожан на рост мошеннических схем в предпраздничный период, в том числе связанных с жилищными вопросами. Злоумышленники, представляясь сотрудниками местных исполнительных органов, распространяют поддельные документы и предлагают «помощь» в получении жилья.

    — Вся официальная информация об очереди на жилье и вопросах жилищного обеспечения публикуется исключительно на официальных сайтах акимата Шымкента и управления жилья, а также на их официальных страницах в социальных сетях. Просим не доверять сомнительным предложениям, не передавать личные данные третьим лицам и при возникновении подозрительных ситуаций незамедлительно обращаться в правоохранительные органы. За мошенничество предусмотрена ответственность, вплоть до уголовной, — напомнили в полиции.

    Отметим, в регионах страны в период новогодних праздников запланировано более тысячи мероприятий, большая часть из которых пройдет с участием детей. В Казахстане усиливается охрана общественного порядка и контроль за пожарной безопасностью, в готовность приведены резервные силы.

    Теги:
    Полиция Шымкент Безопасность Новый год
    Татьяна Корякина
    Татьяна Корякина
    Автор
