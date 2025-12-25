Более тысячи праздничных мероприятий пройдут по стране: МВД усилит меры безопасности

Рассмотрены меры безопасности в праздничный период, внедрение норм обновленного профильного законодательства, а также результаты проделанной работы в рамках концепции Президента «Закон и Порядок» и план на 2026 года.

Участие в заседании приняли министры по чрезвычайным ситуациям — Чингис Аринов, просвещения — Жулдыз Сулейменова, труда и социальной защиты населения — Светлана Жакупова, заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха, представители Генеральной прокуратуры, КНБ, Агентства по финансовому мониторингу.

Заслушано руководство акиматов Туркестанской области и города Астаны.

В праздничный период в Казахстане усиливается охрана общественного порядка и контроль за пожарной безопасностью, в готовность приведены резервные силы. Заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха доложил об увеличении плотности нарядов полиции на улицах и организации круглосуточного дежурства на стратегических объектах, в местах массового скопления граждан. Всего в регионах страны запланировано более одной тысячи массовых мероприятий большая часть из которых пройдет с участием детей.

В этой связи Премьер-министр поручил МВД совместно с МЧС принять все необходимые меры по обеспечению безопасного проведения запланированных мероприятий и организовать круглосуточное патрулирование и дежурство сотруднико

— Наша задача — обеспечить работу по профилактике правонарушений и преступлений в местах проведения мероприятий. Необходимо выстроить эффективную систему предупреждения преступлений на улицах и в общественных местах. Организовать визуальный контроль за оперативной обстановкой, в том числе с использованием видеокамер. При необходимости — обеспечить оперативное реагирование на происшествия. Также принять комплекс профилактических мер по предупреждению террористических атак на объектах с массовым пребыванием людей. МВД и МЧС перейти на усиленный вариант несения службы, — поручил Премьер-министр.

Внимание уделено вопросам обеспечения пожарной безопасности в праздничные дни. Большая часть мероприятий будет проведена на объектах с массовым пребыванием людей, в увеселительных заведениях и общественных местах, в том числе с использованием пиротехнических изделий.

На сегодня из оборота изъято свыше 700 единиц и 97 коробок несертифицированной пиротехники. В преддверии праздников поручено еще раз провести профилактические мероприятия «Правопорядок», в рамках которых организовать рейды по местам хранения и реализации пиротехнической продукции.

Акцент сделан на обеспечении надлежащего уровня пожарной безопасности. Силами МЧС организованы проверки более семи тысяч объектов массового пребывания людей и устранены выявленные нарушения пожарной безопасности. Обследованы и допущены к эксплуатации места проведения новогодних мероприятий. В жилых домах социально-уязвимой категории населения продолжается монтаж противопожарных датчиков. На данный момент установлено свыше 36 тысяч защитных устройств.

Премьер-министр поручил обеспечить безопасность на задействованных объектах, заблаговременно провести проверочные мероприятия, инструктаж и занятия с персоналом объектов. Кроме того, нужно проверить исправность средств тушения пожаров и гидрантов.

Независимо от погодных условий проезд к объектам массового скопления людей должен быть обеспечен круглосуточно. МЧС и МВД — принять необходимые меры, а также отработать действия по экстренной эвакуации людей. При необходимости следует провести дополнительные учебные тренировки.

Особый контроль установлен за ситуацией на автомобильных дорогах в связи с тем, что в праздничные дни возрастает автомобильный трафик как внутри города, так и на выездах.

Спасатели готовы к ухудшению погодных условий: на автодорогах оборудованы пункты обогрева, спецтехника и авиация переведены в режим оперативного реагирования. МВД совместно с Минтранспорта поручено повысить меры безопасности на дорогах, усилить контроль за соблюдением правил дорожного движения, состоянием автодорог, организацией безопасного движения на загруженных направлениях, в том числе туристических.

В регионах групповые выезды детей из населенных пунктов должны в обязательном порядке сопровождаться сотрудниками полиции. Акиматам поручено взять этот вопрос на особый контроль. Важным является обеспечение полноценного досуга детей школьного возраста в дни зимних каникул и новогодних праздников. Министерству просвещения поручено провести дополнительные родительские собрания с доведением до родителей мер безопасности, в том числе в зимний период. Совместно с заинтересованными госорганами — организовать широкое информирование населения о мерах безопасности в период праздничных дней.

— Акиматам регионов поручаю принять комплекс профилактических мер по безопасному прохождению предстоящих праздников. Министерству энергетики совместно с акиматами — обеспечить безопасность на энергетических объектах и их безаварийное функционирование. Выдержать все параметры системы отопления и водоснабжения. Сделать график дежурства ремонтных бригад для оперативного реагирования. В целом, всем государственным органам и структурам нужно принять исчерпывающие меры по благополучному и спокойному проведению праздничных дней, — подчеркнул Олжас Бектенов.

В ходе заседания внимание уделено реализации принятого Парламентом нового единого Закона «О профилактике правонарушений», объединившего нормы по борьбе с бытовым насилием, детской безнадзорностью и рецидивной преступностью.

- Сохранены действующие рабочие механизмы профилактики, внедрены новые подходы. Все это направлено на обеспечение обозначенного Главой государства принципа „Закон и Порядок“. Одно из новшеств закона — вовлечение граждан и местного сообщества в работу по профилактике правонарушений и их поощрение. То есть профилактикой должны и будут заниматься все. Этот опыт во всех странах эффективно применяется и нам надо идти по этому пути. Новые подходы предусмотрены по воспитанию подрастающего поколения. Использование искусственного интеллекта позволит заблаговременно прогнозировать и вырабатывать меры по предупреждению правонарушений, — отметил Премьер-министр.

В законе предусмотрены нормы по профилактике рецидивной преступности, а также общая компетенция для всех государственных органов. Отмечено, что профилактика — это задача не только для правоохранительных органов, а всего государственного аппарата. Все структуры должны работать над тем, чтобы правонарушений становилось меньше.

Государственным органам поручено ускорить разработку и принятие всех нормативных правовых актов, направленных на реализацию закона. Акимы должны обеспечить создание и функционирование системы профилактики правонарушений на местном уровне и уделить особое внимание правовому воспитанию граждан.

Ряд поручений Премьер-министр дал в целях снижения количества правонарушений, совершаемых несовершеннолетними. Министерству внутренних дел поручено в рамках проведения патрулирований и рейдов в ночное время пресекать факты нахождения несовершеннолетних без присмотра взрослых. Акимам регионов — увеличить охват досугом детей, особенно состоящих на учете в органах внутренних дел.

Министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова доложила, что социальная помощь напрямую увязывается с профилактикой социального иждивенчества и правонарушений. Работают 153 центра поддержки семьи, действующих по принципу «одного окна». С начала текущего года ими оказано более 111 тысяч услуг для 76 тысяч граждан, что подтверждает эффективность комплексного сопровождения семей в трудной жизненной ситуации.

Кроме того, рассмотрены меры по недопущению преступлений со стороны ранее судимых лиц. Так, новый закон вводит административный надзор для всех освобождающихся граждан с ограничениями на посещение увеселительных заведений и ночное времяпрепровождение. В стране действуют всего 27 центров социальной адаптации на 2 402 койко-места. Внесены предложения по расширению сети, а также стимулированию работодателей к трудоустройству данной категории граждан.

Министерством труда и социальной защиты населения через Цифровую карту семьи и платформу FSM Social уже ведется работа по проактивному оказанию услуг и содействию занятости.

В текущем году по поручению Главы государства уполномоченными госорганами проведен анализ работы региональных комиссий. Акиматам поручено переформатировать порядок работы комиссии с учетом новых подходов. По итогам заседания утвержден План работы МВК на 2026 год, включающий вопросы реализации Концепции обеспечения общественной безопасности, миграционной ситуации и др.

