13:12, 17 Июль 2025 | GMT +5
Полицию перевели на усиление в преддверии матча Лиги Европы «Актобе»— «Легия»
В преддверии футбольного матча квалификационного раунда Лиги Европы сотрудники полиции Актюбинской области переведены на усиленный вариант несения службы. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу департамента полиции.
Правоохранительные органы принимают меры по обеспечению общественного порядка, безопасности и спокойствия граждан, а также гостей города.
— Обстановка стабильная. Ход матча и прилегающая территория будут находиться под постоянным контролем полиции, — добавили в ДП.
Напомним, ФК «Актобе» уступил «Легии» с минимальным счетом в матче Лиги Европы, который проходил в Варшаве.