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    13:12, 17 Июль 2025 | GMT +5

    Полицию перевели на усиление в преддверии матча Лиги Европы «Актобе»— «Легия»

    В преддверии футбольного матча квалификационного раунда Лиги Европы сотрудники полиции Актюбинской области переведены на усиленный вариант несения службы. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу департамента полиции.

    полиция
    Фото: полиция

    Правоохранительные органы принимают меры по обеспечению общественного порядка, безопасности и спокойствия граждан, а также гостей города.

    — Обстановка стабильная. Ход матча и прилегающая территория будут находиться под постоянным контролем полиции, — добавили в ДП.

    Напомним, ФК «Актобе» уступил «Легии» с минимальным счетом в матче Лиги Европы, который проходил в Варшаве.

    Теги:
    Спорт Футбол Лига Европы спортсмены Казахстана Регионы Казахстана Регионы Полиция Актобе Безопасность ФК «Актобе»
    Гульмира Байзакова
    Гульмира Байзакова
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