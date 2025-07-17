Полицию перевели на усиление в преддверии матча Лиги Европы «Актобе»— «Легия»

Правоохранительные органы принимают меры по обеспечению общественного порядка, безопасности и спокойствия граждан, а также гостей города.

— Обстановка стабильная. Ход матча и прилегающая территория будут находиться под постоянным контролем полиции, — добавили в ДП.

Напомним, ФК «Актобе» уступил «Легии» с минимальным счетом в матче Лиги Европы, который проходил в Варшаве.