ФК «Актобе» уступил «Легии» с минимальным счетом в матче Лиги Европы

Поединок прошел на стадионе Войска Польского, судил его чех Далибор Черны.

Стартовые составы команд выглядели следующим образом:



«Легия»: Тобиаш, Вшолек, Панков, Капюади, Кун, Капустка, Аугустыняк, Элитим, Бичахчян, Гуаль, Морисит;

«Актобе»: Влад, Анджелкович, Кики, Каиров, Вэтэжелу, Жан, Агбо, Корзун, Швырев, Шушеначев, Жуков.

Хозяева атаковали с первых минут, однако гости сумели их поймать, Оралхан Омиртаев реализовал выход один на один, но гол был отменен из-за офсайда после просмотра VAR. Поляки продолжили нагнетать и Ваган Бичахчян дальним ударом под перекладину счет открыл. С минимальным преимуществом фаворита закончился первый тайм. После перерыва обе команды имели шансы забить, однако ничего не изменилось — 1:0.

Ответная игра между командами пройдет 17 июля в Актобе.

«Легия» (Варшава, Польша) — «Актобе» (Актобе, Казахстан) 1:0 (1:0)

Гол: Бичахчян 25 (1:0).

Как сообщалось, шымкентский «Ордабасы» проиграл на выезде в матче Лиги Конференций.