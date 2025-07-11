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    02:07, 11 Июль 2025 | GMT +5

    ФК «Актобе» уступил «Легии» с минимальным счетом в матче Лиги Европы

    «Актобе» на выезде сыграл с польской «Легией» из Варшавы в матче первого отборочного раунда Лиги Европы, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

    «Актобе» уступил «Легии» с минимальным счетом в матче Лиги Европы
    Фото: ФК «Актобе»

    Поединок прошел на стадионе Войска Польского, судил его чех Далибор Черны.

    Стартовые составы команд выглядели следующим образом:


    «Легия»:     Тобиаш, Вшолек, Панков, Капюади, Кун, Капустка, Аугустыняк, Элитим, Бичахчян, Гуаль, Морисит;
    «Актобе»: Влад, Анджелкович, Кики, Каиров, Вэтэжелу, Жан, Агбо, Корзун, Швырев, Шушеначев, Жуков.

    Хозяева атаковали с первых минут, однако гости сумели их поймать, Оралхан Омиртаев реализовал выход один на один, но гол был отменен из-за офсайда после просмотра VAR. Поляки продолжили нагнетать и Ваган Бичахчян дальним ударом под перекладину счет открыл. С минимальным преимуществом фаворита закончился первый тайм. После перерыва обе команды имели шансы забить, однако ничего не изменилось — 1:0.

    Ответная игра между командами пройдет 17 июля в Актобе.

    «Легия» (Варшава, Польша) — «Актобе» (Актобе, Казахстан) 1:0 (1:0)
    Гол:     Бичахчян 25 (1:0).

    Как сообщалось, шымкентский «Ордабасы» проиграл на выезде в матче Лиги Конференций.

     

    Теги:
    Спорт Футбол Лига Европы спортсмены Казахстана Актобе ФК «Актобе»
    Гульмира Байзакова
    Гульмира Байзакова
    Автор
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