Шымкентский «Ордабасы» проиграл на выезде в матче Лиги Конференций

Поединок прошел на стадионе имени Рамаза Шенгелия, главным судьей был белорус Антон Лашук.

Стартовые составы команд выглядели следующим образом:

«Торпедо»: Гошадзе, Кверквелия, Шимич, Надарая, Варлей, Итрак, Бидзинашвили, Манучашвили, Басиладзе, Фелипе Пирес, Йонсен;

«Ордабасы»: Шайзада, Антич, Турсынбай, Малый, Жаксыбаев, Астанов, Имнадзе, Кэпэцынэ, Вакулко, Мораес, Фернандес.

Гости начали с атак, создав несколько опасных моментов, шымкентцы пропустили, прострел в центр штрафной замкнул Бьорн Йонсен. Казахстанскому клубу удался быстрый камбэк, в его составе с перерывом в три минуты отметились Михай Кэпэцынэ и Лука Имнадзе.

В компенсированное время подачу углового из центра штрафной замкнул Матей Шимич. Во второй половине команда Андрея Мартина активно прессинговала и сумела снова выйти вперед усилиями Сагадата Турсынбая, грузины пошли вперед, выровняв положение усилиями оформившего дубль Йонсена, итог на 94-й подвел Шимич — 4:3.

Ответная игра пройдет 17 июля в Шымкенте.

«Торпедо» (Кутаиси, Грузия) — «Ордабасы» (Шымкент, Казахстан) 4:3 (2:2)

Голы: Йонсен 30 (1:0), Кэпэцынэ 32 (1:1), Имнадзе 35 (1:2), Шимич 45+2 (2:2), Турсынбай 69 (2:3), Йонсен 79 (3:3), Шимич 90+4 (4:3).