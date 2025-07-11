Шымкентский «Ордабасы» проиграл на выезде в матче Лиги Конференций
Шымкентский «Ордабасы» на выезде сыграл с кутаисским «Торпедо» в матче первого отборочного раунда Лиги Конференций, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.
Поединок прошел на стадионе имени Рамаза Шенгелия, главным судьей был белорус Антон Лашук.
Стартовые составы команд выглядели следующим образом:
«Торпедо»: Гошадзе, Кверквелия, Шимич, Надарая, Варлей, Итрак, Бидзинашвили, Манучашвили, Басиладзе, Фелипе Пирес, Йонсен;
«Ордабасы»: Шайзада, Антич, Турсынбай, Малый, Жаксыбаев, Астанов, Имнадзе, Кэпэцынэ, Вакулко, Мораес, Фернандес.
Гости начали с атак, создав несколько опасных моментов, шымкентцы пропустили, прострел в центр штрафной замкнул Бьорн Йонсен. Казахстанскому клубу удался быстрый камбэк, в его составе с перерывом в три минуты отметились Михай Кэпэцынэ и Лука Имнадзе.
В компенсированное время подачу углового из центра штрафной замкнул Матей Шимич. Во второй половине команда Андрея Мартина активно прессинговала и сумела снова выйти вперед усилиями Сагадата Турсынбая, грузины пошли вперед, выровняв положение усилиями оформившего дубль Йонсена, итог на 94-й подвел Шимич — 4:3.
Ответная игра пройдет 17 июля в Шымкенте.
«Торпедо» (Кутаиси, Грузия) — «Ордабасы» (Шымкент, Казахстан) 4:3 (2:2)
Голы: Йонсен 30 (1:0), Кэпэцынэ 32 (1:1), Имнадзе 35 (1:2), Шимич 45+2 (2:2), Турсынбай 69 (2:3), Йонсен 79 (3:3), Шимич 90+4 (4:3).