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    23:07, 10 Июль 2025 | GMT +5

    Шымкентский «Ордабасы» проиграл на выезде в матче Лиги Конференций

    Шымкентский «Ордабасы» на выезде сыграл с кутаисским «Торпедо» в матче первого отборочного раунда Лиги Конференций, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

    футбол, Ордабасы
    Фото: ФК «Ордабасы»

    Поединок прошел на стадионе имени Рамаза Шенгелия, главным судьей был белорус Антон Лашук.

    Стартовые составы команд выглядели следующим образом:

    «Торпедо»: Гошадзе, Кверквелия, Шимич, Надарая, Варлей, Итрак, Бидзинашвили, Манучашвили, Басиладзе, Фелипе Пирес, Йонсен;
    «Ордабасы»: Шайзада, Антич, Турсынбай, Малый, Жаксыбаев, Астанов, Имнадзе, Кэпэцынэ, Вакулко, Мораес, Фернандес.

    Гости начали с атак, создав несколько опасных моментов, шымкентцы пропустили, прострел в центр штрафной замкнул Бьорн Йонсен. Казахстанскому клубу удался быстрый камбэк, в его составе с перерывом в три минуты отметились Михай Кэпэцынэ и Лука Имнадзе.

    В компенсированное время подачу углового из центра штрафной замкнул Матей Шимич. Во второй половине команда Андрея Мартина активно прессинговала и сумела снова выйти вперед усилиями Сагадата Турсынбая, грузины пошли вперед, выровняв положение усилиями оформившего дубль Йонсена, итог на 94-й подвел Шимич — 4:3.

    Ответная игра пройдет 17 июля в Шымкенте.

    «Торпедо» (Кутаиси, Грузия) — «Ордабасы» (Шымкент, Казахстан) 4:3 (2:2)
    Голы:     Йонсен 30 (1:0), Кэпэцынэ 32 (1:1), Имнадзе 35 (1:2), Шимич 45+2 (2:2), Турсынбай 69 (2:3), Йонсен 79 (3:3), Шимич 90+4 (4:3).

     

    Теги:
    Спорт Футбол спортсмены Казахстана Шымкент Грузия
    Гульмира Байзакова
    Гульмира Байзакова
    Автор
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