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    08:38, 10 Июль 2025 | GMT +5

    «Легия» — «Актобе»: где смотреть прямую трансляцию матча Лиги Европы

    В ночь с 10 на 11 июля в Варшаве состоится первый матч первого отборочного раунда Лиги Европы, в котором польская «Легия» примет «Актобе», передает агентство Kazinform cо ссылкой на Sports.kz.

    Легия
    Фото: Sports.kz

    Прямая трансляция матча «Легия» — «Актобе» начнется в 00:00 по казахстанскому времени и будет доступна для просмотра на телеканале «Qazsport».

    Отметим, что новый сезон в чемпионате Польши еще не стартовал. Перед стартом в еврокубках «Легия» провела четыре товарищеских матча, в которых одержала две победы (1:0, 5:1), один матч сыграла вничью (2:2) и потерпела одно поражение (2:3).

    Если говорить о чемпионате Казахстана, то сезон в самом разгаре. «Актобе» после 16 матчей идет на третьем месте, имея в активе 32 очка. Выше располагаются «Астана» (37 очков) и «Кайрат» (36 очков). В последнем матче КПЛ «Актобе» на своем поле добился победы над «Атырау» (2:0).

    Теги:
    Спорт Футбол спортсмены Казахстана
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
    Автор
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