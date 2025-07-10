«Легия» — «Актобе»: где смотреть прямую трансляцию матча Лиги Европы

Прямая трансляция матча «Легия» — «Актобе» начнется в 00:00 по казахстанскому времени и будет доступна для просмотра на телеканале «Qazsport».

Отметим, что новый сезон в чемпионате Польши еще не стартовал. Перед стартом в еврокубках «Легия» провела четыре товарищеских матча, в которых одержала две победы (1:0, 5:1), один матч сыграла вничью (2:2) и потерпела одно поражение (2:3).

Если говорить о чемпионате Казахстана, то сезон в самом разгаре. «Актобе» после 16 матчей идет на третьем месте, имея в активе 32 очка. Выше располагаются «Астана» (37 очков) и «Кайрат» (36 очков). В последнем матче КПЛ «Актобе» на своем поле добился победы над «Атырау» (2:0).