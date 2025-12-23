Полиция во Франции застрелила мужчину с ножом за нападение на людей

Он ворвался в автошколу в 9 часов утра и угрожал сотрудникам учебного заведения ножом. После этого работники вызвали полицию.

Мужчине удалось скрыться, но позже его обнаружила полиция на ближайшей улице.

Согласно первоначальным сообщениям, мужчина направил автомобиль на полицейских, которые открыли огонь. Подозреваемый получил ранения, но его жизни ничего не угрожает. Его личность уже известна полиции.

Ранее 21-летний немец напал с ножом на сотрудников предприятия в Германии: один человек погиб.