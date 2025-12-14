РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    21:49, 13 Декабрь 2025 | GMT +5

    Полиция СКО пресекла незаконный вывоз мяса птицы из села Шаховское

    Житель населенного пункта Шаховское Северо-Казахстанской области пытался вывезти мясо птицы, несмотря на ветеринарное ограничение, передает корреспондент агентства Kazіnform.

    Полиция СКО пресекла незаконный вывоз мяса птицы из села Шаховское
    Фото: Минсельхоз РК

    Как сообщила пресс-служба департамента полиции СКО, на выезде из села сотрудники Кызылжарского районного отдела полиции задержали грузовую автомашину. В ней было обнаружено 39 мешков с мясом гуся. У владельца груза не было никаких разрешительных документов.

    — Мясная продукция полностью изъята. Для принятия процессуального решения она передана специалистам ветеринарной службы Кызылжарского района, — сообщает пресс-служба.

    Напомним, в селе Шаховское Северо-Казахстанской области произошел массовый падеж домашней птицы, ветеринарная служба в конце ноября наложила ограничительные меры на населенный пункт. Экспертиза показала, что птица погибла от пастереллеза.

    По последним данным, количество погибшей в селе птицы превысило 7 тысяч голов.

    Муратбек Макулбеков
