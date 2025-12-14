Полиция СКО пресекла незаконный вывоз мяса птицы из села Шаховское

Как сообщила пресс-служба департамента полиции СКО, на выезде из села сотрудники Кызылжарского районного отдела полиции задержали грузовую автомашину. В ней было обнаружено 39 мешков с мясом гуся. У владельца груза не было никаких разрешительных документов.

— Мясная продукция полностью изъята. Для принятия процессуального решения она передана специалистам ветеринарной службы Кызылжарского района, — сообщает пресс-служба.

Напомним, в селе Шаховское Северо-Казахстанской области произошел массовый падеж домашней птицы, ветеринарная служба в конце ноября наложила ограничительные меры на населенный пункт. Экспертиза показала, что птица погибла от пастереллеза.

По последним данным, количество погибшей в селе птицы превысило 7 тысяч голов.