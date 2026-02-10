Полиция приостановила работу ночного клуба в Алматы и возбудила дело

Начальник управления полиции Алмалинского района города Максат Пшан сообщил, что в ходе проверки из помещения были изъяты четыре газовых баллона с резким запахом, предположительно содержащие сильнодействующие вещества, относящиеся к категории запрещенных либо их прекурсоров, в том числе так называемый «веселящий газ».

По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводится досудебное расследование, устанавливаются все обстоятельства происшествия и круг лиц, причастных к нарушению. Деятельность клуба на данный момент приостановлена.

Полиция напоминает, что использование и распространение запрещенных веществ представляет серьезную угрозу жизни и здоровью граждан и влечет уголовную ответственность.

Ранее в одном из баров Алматы уже выявляли незаконную продажу «веселящего газа».