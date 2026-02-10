РУ
телерадиокомплекс президента РК
    20:32, 09 Февраль 2026 | GMT +5

    Полиция приостановила работу ночного клуба в Алматы и возбудила дело

    В Алматы выявлен факт незаконного использования и возможного распространения запрещенных веществ в одном из развлекательных заведений на улице Айтеке Би, передает агентство Kazinform.

    Кадр из видео

    Начальник управления полиции Алмалинского района города Максат Пшан сообщил, что в ходе проверки из помещения были изъяты четыре газовых баллона с резким запахом, предположительно содержащие сильнодействующие вещества, относящиеся к категории запрещенных либо их прекурсоров, в том числе так называемый «веселящий газ». 

    По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводится досудебное расследование, устанавливаются все обстоятельства происшествия и круг лиц, причастных к нарушению. Деятельность клуба на данный момент приостановлена.

    Полиция напоминает, что использование и распространение запрещенных веществ представляет серьезную угрозу жизни и здоровью граждан и влечет уголовную ответственность.

    Ранее в одном из баров Алматы уже выявляли незаконную продажу «веселящего газа». 

