    23:14, 20 Январь 2026 | GMT +5

    Полиция предупредила казахстанцев о мошенничестве при онлайн-покупках

    В департаменте полиции области Абай сообщили о распространении интернет-мошенничества при покупках в сети, передает агентство Kazinform.

    кредит
    Фото: pixabay

    Злоумышленники привлекают покупателей заниженными ценами и создают ощущение срочности, убеждая перевести предоплату за товар, которого на самом деле не существует.

    После перевода денег связь с «продавцами» прекращается, а оплаченный товар покупателю не поступает.

    В полиции призывают граждан быть внимательными при онлайн-покупках, использовать только безопасные способы оплаты, а также не передавать посторонним лицам данные банковских карт и коды подтверждения из SMS-сообщений.

    Ранее казахстанским предпринимателям рассказали, как не стать жертвой мошенников.

