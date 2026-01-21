23:14, 20 Январь 2026 | GMT +5
Полиция предупредила казахстанцев о мошенничестве при онлайн-покупках
В департаменте полиции области Абай сообщили о распространении интернет-мошенничества при покупках в сети, передает агентство Kazinform.
Злоумышленники привлекают покупателей заниженными ценами и создают ощущение срочности, убеждая перевести предоплату за товар, которого на самом деле не существует.
После перевода денег связь с «продавцами» прекращается, а оплаченный товар покупателю не поступает.
В полиции призывают граждан быть внимательными при онлайн-покупках, использовать только безопасные способы оплаты, а также не передавать посторонним лицам данные банковских карт и коды подтверждения из SMS-сообщений.
Ранее казахстанским предпринимателям рассказали, как не стать жертвой мошенников.